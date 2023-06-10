На вантажівку монтуються будки-кунги, які потім оснащуються великою комплектацією приладів та інструментів – від верстатів до зварювальних напівавтоматів.

Українські волонтери реалізують проєкт зі створення пересувних авторемонтних майстерень для військових. на базі вживаних англійських вантажівок Leyland DAF.

Проєктом займається благодійний фонд Петра Порошенка та громадська організація «Справа громад».

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Пересувні авторемонтні майстерні дозволяють ремонтувати пошкоджену військову без відводу в тил, близько до передової. Такі авторемонтні майстерні потрібна в кожному батальйоні Збройних Сил України. У 2023 році благодійники планують поставити у війська 50 подібних машин.

Автомайстерні виготовляються на базі повнопривідної вантажівки Leyland DAF, партію яких придбали за кордоном. Вартість однієї пересувної автомайстерні – близько 924 000 гривень.

Серія з 50 машин дозволила домовитися про мінімальні ціни на виготовлення фургона та знижки від постачальників інструментів.

Нещодавно чергову майстерню передали до окремої президентської бригади, яка веде бої на Сході.

В Україні також подібним проєктом займається благодійний фонд “Повернись живим”, який передав військовим мобільні майстерні для відновлення бронемашин HMMWV.





Кожна пересувна станція обладнана маніпулятором, генератором, компресором та мобільним шиномонтажем, а також усім необхідним інструментом й комфортним робочим місцем.