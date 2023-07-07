Голландська транспортна компанія Vlot Logistics і один з найвпливовіших європейських виробників вантажного транспорту DAF ввели в експлуатацію повністю електричний автомобіль DAF CF Electric LHV.

Величезна фура з платформами для перевезення контейнерів укомплектована гаковим гідронавантажувачем HIAB вантажопідйомністю 23 т/м. Це перша така версія для Нідерландів, хоча згаданий автоперевізник з електротяговими машинами давно має справу.

Використання вантажівок із нульовим рівнем викидів стало для Vlot Logistics пріоритетним. Ще у 2011 році компанія вже брала участь у створенні одного з перших фургонів із електроприводом у Нідерландах. Нині її парк нараховує 10 електровантажівок, включаючи комбіновану DAF CF Electric LHV.

З поміж них є автоміксер, що дуже зрочно для доставки бетонних сумішей у центри європейських міст, куди автомобілям з дизельними двигунами дорога закрита.

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Електровантажівка може транспортувати відразу три 20-футові контейнери. Фото: Ceesvanderwal

"Ми в основному використовуємо електротяговий транспорт для перевезення орендованих контейнерів. З комбінацією LHV ми можемо взяти відразу три 20-футові контейнери або 40-футовий і 20-футовий контейнер, що є ще однією великою перевагою, коли йдеться про обмеження транспортних переміщень. Це показує, що з технологічної точки зору в галузі автомобілів з нульовим рівнем викидів було досягнуто великих успіхів", - говорить власник Vlot Logistics Рокус Влот.

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На думку власника компанії, згодом вантажний автомобіль буде задіяний не лише у перевезенні контейнерів. Завдяки гаковому навантажувачу цю комбінацію також можна використовувати для транспортування у сфері будівництва та логістики.

Електровантажівка на одному заряді батареї може проїхати від 200 до 250 км. Фото Ceesvanderwal

У Роттердамі Vlot Logistics має власну потужну зарядну станцію постійного струму потужністю 300 кВт. Протягом години акумулятор DAF CF Electric набирає заряд до 80%.

Тут також є суттєва економія: частина необхідної енергії надходить від сонячних батарей, що розміщені на дахах приміщень Vlot Logistics.