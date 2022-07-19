Волонтери та благодійники придбали для військових України британські вантажівки DAF Leyland.

Партія розконсервованих вантажівок DAF Leyland доставляється з Великобританії до Польщі, а звідти – у Київ. Загалом підписані контракти на 42 вантажівки, 28 вже оплачені.

Перші чотири вантажівки вже знаходяться на станції технічного обслуговування. А вже наступного тижня ці вантажівки після технічного обслуговування потраплять до відділів забезпечення Збройних Сил України або на передову.

До речі волонтери привезли для ЗСУ "Мерседеси" та "Ленд Ровери"

DAF Leyland, які надійдуть в ЗСУ, зняті з консервації британської армії. Це повнопривідні дизельні вантажівки, оснащені лебідкою. Вони можуть перевозити усе необхідне на фронті – боєкомплект, харчові продукти, бійців, воду і пальне в бочках.

“Кілька автомобілів обладнані кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів”, – розповів Петро Порошенко, фонд якого сплатив половину вартості цієї партії.



На СТО в Україні машини проходять технічну підготовку. Фахівці замінюють гумові вироби, колеса, акумулятори, перевіряють електричні та механічні системи, замінюють оливу та фільтри. Потім машини дофарбовують.

Волонтери ГО “Справа Громад”, які взяли участь у придбанні машин, наголошують – таких автівок для армії треба багато.