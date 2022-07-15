Про чергову партію позашляховиків для армії розповів волонтер Сергій Притула.

Благодійний фонд Сергія Притули показав чергове придбання, зроблене за кошти українців. Фонд знайшов у Британії партію військової техніки та попросили в українців фінансування на його придбання.

Спочатку тестово прикупили пару джипів і вантажівку Mercedes Unimog. Довели їх до ладу, загнали в Держприкордонслужбу. Хлопці дали зворотній зв‘язок, і тоді співробітники фонду доволокли всю партію, яку планували. І навіть трохи більше!

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В результаті автопарк наших захисників поповнився:

13 одиниць Mercedes G-клас по 17 250 британських фунтів за один

по 17 250 британських фунтів за один 4 одиниці Land Rover Defender за GBP 11 000 кожен

за GBP 11 000 кожен Два Mercedes Unimog по GBP 21500 за один

Всього вийшло 19 одиниць мілітарного транспорту загальною вартістю у 311 250 фунтів стерлінгів.

Машини привезли на вантажівках, закритими “шторами”