Про чергову партію позашляховиків для армії розповів волонтер Сергій Притула.
Благодійний фонд Сергія Притули показав чергове придбання, зроблене за кошти українців. Фонд знайшов у Британії партію військової техніки та попросили в українців фінансування на його придбання.
Спочатку тестово прикупили пару джипів і вантажівку Mercedes Unimog. Довели їх до ладу, загнали в Держприкордонслужбу. Хлопці дали зворотній зв‘язок, і тоді співробітники фонду доволокли всю партію, яку планували. І навіть трохи більше!
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В результаті автопарк наших захисників поповнився:
- 13 одиниць Mercedes G-клас по 17 250 британських фунтів за один
- 4 одиниці Land Rover Defender за GBP 11 000 кожен
- Два Mercedes Unimog по GBP 21500 за один
Всього вийшло 19 одиниць мілітарного транспорту загальною вартістю у 311 250 фунтів стерлінгів.
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