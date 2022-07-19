Волонтеры и благотворители приобрели для военных Украины британские грузовики DAF Leyland.

Партия расконсервированных грузовиков DAF Leyland доставляется из Великобритании в Польшу, а оттуда – в Киев. В общей сложности подписаны контракты на 42 грузовика, 28 уже оплачены.

Первые четыре грузовика уже находятся на станции технического обслуживания. А уже на следующей неделе эти грузовики после технического обслуживания попадут в отделы обеспечения Вооруженных Сил Украины или на передовую.

Кстати волонтеры привезли для ВСУ "Мерседесы" и "Ленд Роверы"

DAF Leyland, которые поступят в ВСУ, сняты с консервации британской армии. Это полноприводные дизельные грузовики, оснащенные лебедкой. Они могут перевозить все необходимое на фронте – боекомплект, пищевые продукты, бойцов, воду и горючее в бочках.

"Несколько автомобилей оборудованы кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов", – рассказал Петр Порошенко, фонд которого уплатил половину стоимости этой партии.



На СТО в Украине машины проходят техническую подготовку. Специалисты заменяют резиновые изделия, колеса, аккумуляторы, проверяют электрические и механические системы, заменяют масло и фильтры. Затем машины докрашивают.