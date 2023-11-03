Производитель автомобильной спецтехники из Кременчуга завод "АЛЬФАТЭКС" передал заказчику в Днепропетровской области своего новичка – двухосный самосвал АТВ-11/2 на базе Dayun CGC12.

Разработанная на предприятии самосвала надстройка АТВ-11/2 имеет трехстороннюю разгрузку. Внутренний объем платформы составляет 13 куб. метров, грузоподъемность – 12 тонн. Может перевозить как насыпные грузы в виде песка, щебня, зерна, так и фасованные или пакетные вязанки.

Ходовая взята из шасси среднетоннажного автомобиля Dayun CGC1210 с колесной формой 4×2. Первую партию таких машин в количестве 30 единиц недавно собрали специалисты сборочного производства. Вскоре такие грузовые шасси станут очень распространенными под различные кузовные надстройки.

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Как отмечают менеджеры завода "Альфатекс", процесс активного спроса на новичка уже пошел. Завод имеет заказ и осуществил первые отгрузки мусоровозов, автовышек, самосвалов, комбинированных дорожных машин КДМ на шасси Dayun CGC1210. Автомобили стали надежной альтернативой выброшенным с украинского рынка российским КАМАЗам и белорусским МАЗам – лучше по комфорту, экономнее и надежнее.

Трехсторонняя разгрузка в широкой эксплуатационной палитре – удобный фактор, а для водителя еще и вдобавок полный пакет люксовых новаций на рабочем месте. Фото: Альфатекс

Водителям предлагается кондиционер, подушка безопасности, пневмосиденья для комфортной работы, электростеклоподъемники, круиз-контроль с управлением на руле, зеркала заднего вида с подогревом, а также современная аудиосистема с поддержкой Bluetooth.