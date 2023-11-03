Виробник автомобільної спецтехніки з Кременчука завод "АЛЬФАТЕКС" передав замовнику в Дніпропетровській області свого новачка – двовісний самоскид АТВ-11/2 на базі Dayun CGC12.

Розроблена на підприємстві самоскидна надбудова АТВ-11/2 має тристороннє розвантаження. Внутрішній об'єм платформи сягає 13 куб. метрів, вантажність – 12 тонн. Може перевозити як насипні вантажі у вигляді піску, щебеню, зерна тощо, так і фасовані чи пакетні в’язанки.

Ходова взята з шасі середньотоннажного автомобіля Dayun CGC1210 з колісною формою 4×2. Першу партію таких машин у кількості 30 одиниць нещодавно переробили фахівці складального виробництва. Невдовзі такі вантажні шасі стануть дуже розповсюдженими під різні кузовні надбудови.

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Як зазначають менеджери заводу "АЛЬФАТЕКС", процес активного запиту на новачка вже пішов. Завод має замовлення й здійснив перші відвантаження сміттєвозів, автовеж, самоскидів, комбінованих дорожніх машин КДМ на шасі Dayun CGC1210. Автомобілі стали надійною альтернативою викинутим з українського ринку російським КАМАЗам та білоруським МАЗам – кращі за комфортом, економніші та надійніші.

Тристороннє розвантаження у широкій експлуатаційній палітрі зручний фактор, а для водія ще й на додачу повний пакет люксових новацій на робочому місці. Фото: АЛЬФАТЕКС

Водіям пропонується кондиціонер, подушка безпеки, пневмосидіння для комфортної роботи, електросклопідіймачі, круїз-контроль з управлінням на кермі, дзеркала заднього огляду з підігрівом, а також сучасна аудіосистема з підтримкою Bluetooth тощо.