На Киевщину привезли универсальный Daewoo для зимы и лета

Если в апреле в бывший райцентр Киевщины доставили самосвал HOWO T5G 400, то сейчас пришел Daewoo Maximus 1728. Это – всесезонный универсал, которому будет достаточно работы как в теплое время года, так и в зимний сезон. Об этом на своих страницах в соцсети сообщают Макаровский поселковый совет и его председатель Вадим Токарь.

Кроме перевозки сыпучих строительных грузов (песок, щебень и т.п.), самосвал в зимнее время может работать с модулем для рассыпания песчано-соляных смесей на дорожное покрытие. В сезон снегопадов благодаря фронтальному отвалу этот автомобиль может убирать улицы и дороги от снега.

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"Такой "помощник" даст возможность коммунальщикам еще оперативнее и качественнее выполнять свою работу, а именно очищать улицы от снега зимой, перевозить грузы различного вида, а также строительные материалы", – отметил глава Макарова Вадим Токарь.

Этот 18-тонный Махімус 1728 с колесной формулой 4×2 имеет грузоподъемность 12,7 тонны. В моторной нише автомобиля по схеме "кабина над двигателем" стоит 5,9-литровый силовой агрегат Евро-5 мощностью 280 лошадиных сил. Он работает в паре с механической 6-ступенчатой коробкой передач ZF.

Корейские автомобили этой серии впервые появились в Украине еще в довоенный период. Если раньше это были небольшие поставки, то с отсевом с рынка Украины российских и белорусских машин такого сегмента Daewoo стал популярным – по характеристикам не уступает, а иногда он даже лучше. Так что появление такой техники в Макарове будет способствовать всесезонной хозяйственной активности.

При необходимости коммунальное предприятие может закупить и установить в кузов кассету с пласткивих резервуаров для воды и фронтальную атрибутику с форсунками для автоматизированного полива газонов или дорожного покрытия, что убережет асфальт от агрессивного воздействия в жаркие дни. Бухтовые рукава для ручного орошения цветников также предусмотрены комплектом – ходовой атрибут коммунальных предприятий.

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Макаровские коммунальщики по программе "U-LEAD с Европой" от немецкого общества международного сотрудничества GIZ получили также и другое разнообразное оборудование. В перечне есть генераторы, бензорезы, дрели аккумуляторные и сетевые, болгарки, шуруповерты, перфораторы, фонарики, наборы ручного инструмента и тому подобное.