На Київщину привезли універсальний Daewoo для зими і літа

Якщо у квітні в колишній райцентр Київщини доставили самоскид HOWO T5G 400, то нині прийшов Daewoo Maximus 1728. Це – всесезонний універсал, якому буде вдосталь роботи як в теплу пору року, так і в зимовий сезон. Про це на своїх сторінках в соцмережі повідомляють Макарівська селищна рада та її голова Вадим Токар.

Окрім перевезення сипучих будівельних вантажів (пісок, щебінь і тому подібне), самоскид в зимовий час може працювати з модулем для розсипання пісково-соляних сумішей на дорожнє покриття. В сезон снігопадів завдяки фронтальному відвалу цей автомобіль може прибирати вулиці та дороги від снігу.

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"Такий «помічник» дасть можливість комунальникам ще оперативніше та якісніше виконувати свою роботу, а саме очищати вулиці від снігу взимку, перевозити вантажі різного виду, а також будівельні матеріали", – зазначив голова Макарова Вадим Токар.

Цей 18-тонний Мaximus 1728 з колісною формулою 4×2 має вантажність 12,7 тонни. В моторній ніші автомобіля за схемою "кабіна над двигуном" стоїть 5,9-літровий силовий агрегат Євро-5 потужністю 280 кінських сил. Він працює у парі з механічною 6- ступеневою коробкою передач ZF.

Корейські автомобілі цієї серії вперше з’явилися в Україні ще в довоєнний період. Якщо раніше це були невеличкі постачання, то з відсівом з ринку України російських та білоруських машин такого сегмента Daewoo став популярним – за характеристиками не поступається, а подекуди він навіть кращий. Так що поява такої техніки у Макарові сприятиме всесезонній господарській активності.

При потребі комунальне підприємство може закупити та встановити в кузов касету з пласткивих резервуарів для води та фронтальну атрибутику з форсунками для автоматизованого поливу газонів чи дорожнього покриття, що вберігатиме асфальт від агресивного впливу у спекотні дні. Бухтові рукави для ручного зрошування квітників також передбачені комплектом – ходовий атрибут комунальних підприємств.

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Макарівські комунальники по програмі “U-LEAD з Європою” від німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ отримали також й інше різноманітне обладнання. В переліку є генератори, бензорізи, дрилі акумуляторні та мережеві, болгарки, шурупокрути, перфоратори, ліхтарики, набори ручного інструменту тощо.