Первый украинский троллейбус "Барвинок" выедет на маршруты Хмельницкого

Это первый троллейбус такой модели не только в Хмельницком, но и в Украине. Такой большой партии контрактирования электротранспорта у отечественного производителя “Эталон” ранее не было.

Как говорится в сообщении мэрии, в следующем месяце на предприятие поступит еще пять машин. В дальнейшем троллейбусы будут поступать поэтапно, но их количество не прогнозируется из-за регулярных вражеских атак. Сейчас на сборочной линии "Эталона" заложено и находится в работе 10 "Барвинков".

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Завод изготовит 34 машины с автономным ходом до 2 километров, а остальные троллейбусы в количестве 10 единиц будут иметь 20-километровую автономность. Это позволит отдельные маршруты продолжить туда, где отсутствует контактная сеть, но куда есть стабильный пассажиропоток.

Во всех случаях машины с индексом Т-12240 имеют 32 сидячих места. Общее количество по современным европейским стандартам плотности составляет 101 пассажир.

Правда, в часы пик на те допуски мало кто внимание обращает и обычно в салон общественного транспорта набивается на четверть, а то и на треть больше людей от указанной паспортной величины.

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В салоне установили кондиционер, надежную и мощную систему вентиляции, есть панели для подзарядки гаджетов. Рабочее место водителя имеет отличную эргономику. При необходимости он может управлять контактными штангами, не покидая своего места.

Комплектация троллейбуса "Барвинок" (выборочно):

системы видеонаблюдения в салоне и снаружи;

тепловая кнопка на дверях;

мониторы, качественная звуковая аппаратура (внутренняя и внешняя);

раздача сигнала WI-FI;

система кондиционирования в кабине водителя, в салоне;

USB-порты для зарядки гаджетов во время движения и тому подобное.

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Напротив средних дверей низкопольного салона есть откидной пандус для заезда кресла колесного. Для детских колясок подобный атрибут не нужен – высота благоприятна для вкатывания и выкатывания коляски без мускульных усилий.

Кроме отведенной зоны для маломобильной категории пассажиров, в салоне предусмотрено место для собаки-поводыря. Это также одно из основных требований стандартизации современного общественного транспорта.

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Всю партию из 44 троллейбусов власти Хмельницкого закупили благодаря сотрудничеству с Европейским банком реконструкции и развития и партнерами из Европейского союза. Вложены также средства и из бюджета громады.