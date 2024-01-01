В Хмельницком начал работу международный автобусный терминал

Сейчас отсюда уже создано маршрутное сообщение в 15 стран. Внутренняя сеть автобусного сообщения также предусмотрена.

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Ожидается, что вскоре терминал будет отправлять почти 200 межобластных и международных рейсов в разные уголки страны и Европы.

Сеть заправок AMIC ENERGY постоянно развивается и улучшается. Несмотря на вызовы времени, компания возобновила работу ряда заправок, пострадавших после обстрелов, а также осовременила дизайн торговых залов и магазинов в почти 10 АЗС. Все, чтобы заправляться качественным топливом было еще удобнее и комфортнее! Рекламная информация

Фото со страницы KLR Bus, Facebook

Комфорт обслуживания пассажиров здесь организовано по современным мировым стандартам. В ожидании рейсов, пишет на своей странице KLR Bus, клиенты могут воспользоваться комфортабельными зонами ожидания, бесплатным Wi-Fi, кафе, детским уголком досуга и тому подобное.

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Проектная мощность автобусного терминала, построенного за частные инвестиции KLR Bus, рассчитана на 500 пассажиров. Кроме этого, здесь создано еще и 50 рабочих мест не только для специалистов вокзального хозяйства, но и сети торговли, службы быта, досуга, банковской сферы.

В ходе открытия нового терминала произошло еще одно приятное событие. Компания KLR Bus передала одному из подразделений ВСУ автобус BOVA FHD 12.290. Эта пассажирская машина предназначена для путешествий на дальние расстояния.

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Салон комфортабельного лайнера рассчитан на 49 мест. Здесь есть кондиционер, мини-кухня, медиацентр с системой видеопоказа и тому подобное.

Фото со страницы KLR Bus, Facebook

Автобус будет использоваться для логистических задач – доставки личного состава из тылового базирования в прифронтовую зону, на ротацию или передислокацию.

Для подвоза пассажиров к новому автобусному терминалу на Винницком шоссе уже курсируют автобусы двух городских маршрутов, а с октября будет добавлен еще один.