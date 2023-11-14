Автомобили высокой проходимости приобретены для усиления мобильных огневых групп, защищающих население и объекты критической инфраструктуры области от вражеских ракет и дронов.

Пополнение автопарка сил ПВО области таким количеством машин можно считать частью программы подготовки Хмельнитчины к успешному прохождению нового отопительного сезона, поскольку опыт минувшей зимы показал, что враг в первую очередь поражает объекты энергетической поставки.

Мобильные группы теперь имеют лучшие возможности для противовоздушной обороны и, таким образом, улучшат охрану предприятий тепло- и электроснабжения.

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По словам первого заместителя начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, такое количество автомобилей повышенной проходимости удалось закупить благодаря средствам, собранным и переданным благотворительными организациями, волонтерами и предпринимателями. В комплекте к пикапам добавлены прожекторы, тепловизоры, лазерные указатели, планшеты и т.д.

Как видно из фотографий, размещенных на сайте ОВА и в пресс-релизах, основу приобретенного автопарка составляют пикапы Nissan Navara. Этот среднебюджетный автомобиль отличается не только своей универсальностью, но и ходовыми свойствами. Он может проехать там, где обычные автомобили разворачиваются в поисках хорошей дороги.

Передача пикапов по мобильным огневым группам ПВО области. Фото: Хмельницкая ОВА

Благодаря блокированным дифференциалам на пониженной передаче эти пикапы тяговые что по грязи и лужам, что по снежной целине и раскисшему от дождей бездорожью. А еще Nissan Navara признан тяжеловесом, поскольку способен брать груз, значительно превосходящий паспортные рекомендации завода-изготовителя. Наши военные уже давно знают, что автомобиль может тянуть на себе в полтора раза больше, чем рекомендованные заводом 968 кг .

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Имея под 190 л. с. мощности, полный привод, клиренс в 22,4 см и высоту всего 1,8 м, автомобиль отличается не только хорошей маневренностью и проходимостью, но и способностью хорошо вписываться в складки местности, что способствует маскировке и незаметному передвижению в пределах передовых позиций на фронте.

Зенитчикам ПВО области этот автомобиль привлекателен тем, что кроме турели, пулемета, экипажа, в кузов можно загрузить большое количество боеприпасов. Это при охране неба на подступах к городам и объектам очень важно.