Автомобілі високої прохідності придбано для підсилення мобільних вогневих груп, що захищають населення та об’єкти критичної інфраструктури області від ворожих ракет і дронів.

Поповнення автопарку сил ППО області такою кількістю машин можна вважати частиною програми підготовки Хмельниччини до успішного проходження нового опалювального сезону, оскільки досвід минулої зими показав, що ворог в першу чергу вражає об’єкти енергетичного постачання.

Мобільні групи тепер мають кращі можливості для протиповітряної оборони й таким чином поліпшать охорону підприємств тепло- та електропостачання.

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За словами першого заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, таку кількість автомобілів підвищеної прохідності вдалося закупити завдяки коштам, зібраних та переданих благодійними організаціями, волонтерами і підприємцями. У комплекті до пікапів додано прожектори, тепловізори, лазерні вказівники, планшети тощо.

Як видно з фото, розміщених на сайті ОВА та у прес-релізах, основу придбаного автопарку становлять пікапи Nissan Navara. Цей середньобюджетний автомобіль відзначається не тільки своєю універсальністю, але ходовими властивостями. Він може проїхати там, де звичайні автомобілі розвертаються в пошуках гарної дороги.

Передача пікапів мобільним вогневим групам ППО області. Фото: Хмельницька ОВА

Завдяки блокованим диференціалам на зниженій передачі ці пікапи тягові що по грязюці й калюжах, що по сніговій цілині та розкислому від дощів бездоріжжю. А ще Nissan Navara визнаний важкоатлет, оскільки спроможний брати вантаж, що значно переважає паспортні рекомендації заводу-виробника. Наші військові вже давно знають, що автомобіль може тягнути на собі у півтора раза більше, ніж рекомендовані 968 кг заводом.

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Маючи під 190 к.с. потужності, повний привід, кліренс у 22,4 см та висоту всього 1,8 м, автомобіль відзначається не тільки гарною маневровістю й прохідністю, але й здатністю гарно вписуватися у складки місцевості, що сприяє маскуванню й непомітному пересуванню в межах передових позицій на фронті.

Зенітникам ППО області цей автомобіль привабливий тим, що окрім турелі, кулемета, екіпажу, в кузов можна завантажити велику кількість боєприпасів. Це при охороні неба на підступах до міст та об’єктів дуже важливо.