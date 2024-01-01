У Хмельницькому розпочав роботу міжнародний автобусний термінал

Нині звідси вже утворено маршрутне сполучення до 15 країн. Внутрішня мережа автобусного сполучення також передбачена.

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Очікується, що невдовзі термінал відправлятиме майже 200 міжобласних та міжнародних рейсів у різні куточки країни та Європи.

Мережа заправок AMIC ENERGY постійно розвивається та покращується. Попри виклики часу, компанія відновила роботу низки заправок, що постраждали після обстрілів, а також осучаснила дизайн торгових залів й магазинів у майже 10 АЗС. Все, аби заправлятися якісним пальним було ще зручніше та комфортніше! Рекламна інформація

Фото зі сторінки KLR Bus, Facebook

Комфорт обслуговування пасажирів тут організовано за сучасними світовими стандартами. В очікуванні рейсів, пише на своїй сторінці KLR Bus, клієнти можуть скористатися комфортабельними зонами очікування, безплатним Wi-Fi, кафе, дитячим куточком дозвілля тощо.

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Проєктна потужність автобусного термінала, побудованого за приватні інвестиції KLR Bus, розрахована на 500 пасажирів. Окрім цього, ще створено 50 робочих місць не тільки для фахівців вокзального господарювання, але й мережі торгівлі, служби побуту, дозвілля, банківської сфери.

В ході відкриття нового термінала сталася ще одна приємна подія. Компанія KLR Bus передала одному з підрозділів ЗСУ автобус BOVA FHD 12.290. Ця пасажирська машина призначена для подорожей на далекі відстані.

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Салон комфортабельного лайнера розрахований на 49 місць. Тут є кондиціонер, мінікухня, медіацентр з системою відеопоказу тощо.

Фото зі сторінки KLR Bus, Facebook

Автобус буде використовуватися для логістичних завдань – доставлення особового складу з тилового базування в прифронтову зону, на ротацію чи передислокацію.

Для підвезення пасажирів до нового автобусного термінала на Вінницькому шосе вже курсують автобуси двох міських маршрутів, а з жовтня буде додано ще один.