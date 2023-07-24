Обласний центр поступово переходить на великогабаритний громадський транспорт, витісняючи з вулиць міста маршрутні малолітражки.

Зношені роками інтенсивної експлуатації мікроавтобуси малої місткості відходять у минуле, адже вони не відповідають сучасним стандартам перевезення пасажирів. Натомість на маршрути прийшли автобуси середньої та великої розмірної групи.

Автоперевізник "Хмельницьке таксі" в нинішні вихідні вже почав обслуговувати маршрут №49 багатомісними автобусами. На лінії “Озерна - Інститут економіки” замість низеньких 12 маршруток почали ходити шість низькопідлогових великих пасажирських машин з широкими проходами та просторими накопичувальними зонами, де знайдеться місце інвалідним візочкам та дитячим коляскам. Комфорту також додасть система кондиціонування, чого в маршрутках не було.

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Загалом згаданий перевізник на свої маршрути № 29 і № 49 замість 24 машин малої місткості виводить 12 великих комфортних автобусів.

Ще один приватний перевізник на свої маршрути № 21 і № 22 придбав 14 великогабаритних автобусів. Три машини з великими салонами працюють у іншого приватного перевізника на маршруті № 19. На пасажирських лініях № 3 та № 8 ходять 16 вживаних, але у доброму технічному стані великогабаритних автобусів.

Українські міста потребують сучасних стандартів пасажирських перевезень, у тому числі більш комфортним багатомісним транспортом. Фото: Хмельницька мерія

Не відстає в оновленні рухомого складу і комунальне підприємство "Електротранс". Там парк виріс на дев’ять автобусів середньої пасажиромісткості. Ці машини вже працюють на закріплених маршрутах міста.

"Постійно робимо акцент на перехід громадського транспорту на великогабаритний. Результати вже досить суттєві, особливо якщо зважати на теперішні умови", – підкреслив міський голова Олександр Симчишин.