Областной центр постепенно переходит на крупногабаритный общественный транспорт, вытесняя с улиц города маршрутные малолитражки.

Изношенные годами интенсивной эксплуатации микроавтобусы малой вместимости уходят в прошлое, поскольку не отвечают современным стандартам перевозки пассажиров. На маршруты пришли автобусы средней и большой размерной группы.

Автоперевозчик "Хмельницкое такси" в нынешние выходные уже начал обслуживать маршрут №49 многоместными автобусами. На линии Озерная - Институт экономики вместо низеньких 12 маршруток начали ходить шесть низкопольных больших пассажирских машин с широкими проходами и просторными накопительными зонами, где найдется место инвалидным или детским коляскам. Комфорта также прибавит система кондиционирования, чего в маршрутках не было.

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В общей сложности упомянутый перевозчик на свои маршруты № 29 и № 49 вместо 24 машин малой вместимости выводит 12 больших комфортных автобусов.

Еще один частный перевозчик на свои маршруты №21 и №22 приобрел 14 крупногабаритных автобусов. Три машины с большими салонами работают у другого частного перевозчика на маршруте №19. На пассажирских линиях №3 и №8 ходят 16 подержанных, но в хорошем техническом состоянии крупногабаритных автобусов.

Украинские города нуждаются в современных стандартах пассажирских перевозок, в том числе более комфортном многоместном транспорте. Фото: Хмельницкая мэрия

Не отстает в обновлении подвижного состава и коммунальное предприятие "Электротранс". Там парк вырос на девять автобусов средней пассажировместимости. Эти машины уже работают на закрепленных маршрутах города.

"Постоянно делаем акцент на переход общественного транспорта на крупногабаритный. Результаты уже достаточно существенные, особенно если учитывать нынешние условия", – подчеркнул городской голова Александр Симчишин.