Перший український тролейбус "Барвінок" виїде на маршрути Хмельницького

Це перший тролейбус такої моделі не лише у Хмельницькому, але й в Україні. Такої великої партії контрактування електротранспорту у вітчизняного виробника “Еталон” раніше не було.

Як йдеться у повідомленні мерії, наступного місяця до підприємства надійде ще п’ять машин. Надалі тролейбуси будуть надходити поетапно, але їх кількість не прогнозується через регулярні ворожі атаки. Нині на складальній лінії "Еталону" закладено й перебуває в роботі 10 "Барвінків".

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Завод виготовить 34 машини з автономним ходом до 2 кілометрів, а решта тролейбусів у кількості 10 одиниць матимуть 20-кілометрову автономність. Це дозволить окремі маршрути продовжити туди, де відсутня контактна мережа, але куди є стабільний пасажиропотік.

В усіх випадках машини з індексом Т-12240 мають 32 сидячі місця. Загальна кількість за сучасними європейськими стандартами щільності становить 101 пасажир.

Щоправда, в години пік на ті допуски мало хто увагу звертає і зазвичай у салон громадського транспорту набивається на чверть, а то й на третину більше людей від зазначеної паспортної величини.

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В салоні встановлено кондиціонер, надійну й потужну систему вентиляції, є панелі для підзарядки гаджетів. Робоче місце водія має чудово ергономіку. При потребі він може управляти контактними штангами, не покидаючи свого місця.

Комплектація тролейбуса "Барвінок" (вибірково):

системи відеоспостереження в салоні та зовні;

теплова кнопка на дверях;

монітори, якісна звукова апаратура (внутрішня і зовнішня);

роздача сигналу WI-FI;

система кондиціонування в кабіні водія, у салоні;

USB-порти для заряджання гаджетів під час руху тощо.

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Навпроти середніх дверей низькопідлогового салону є відкидний пандус для заїзду крісла колісного. Для дитячих колясок подібний атрибут не потрібен – висота сприятлива для вкочування та викочування візка без мускульних зусиль.

Окрім відведеної зони для маломобільної категорії пасажирів, у салоні передбачено місце для собаки-поводиря. Це також одна з основних вимог стандартизації сучасного громадського транспорту.

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Усю партію із 44 тролейбусів влада Хмельницького закупила завдяки співпраці із Європейським банком реконструкції та розвитку і партнерами з Європейського союзу. Вкладено також кошти й з бюджету громади.