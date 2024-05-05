За шкоду від дерева, що впало на автомобіль, Хмельницьке комунальне підприємство компенсує автовласнику на ремонт та інші пов'язані з цим втрати майже 80 000 гривень.

Як йдеться у матеріалах справи, ще 6 квітня 2023 року у Хмельницькому поблизу гаражного масиву на Mercedes-Benz впало дерево. Автомобіль зазнав механічних пошкоджень. Про це з посиланням на Хмельницький апеляційний суд повідомляє "Судово-юридична газета".

Власник пошкодженого автомобіля звернувся до суду з позовом до комунального підприємства, яке відповідальне за стан зелених насаджень у місті, та виконкому міської ради про відшкодування завданих збитків.

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Суд першої інстанції визначив, що належним відповідачем у справі є комунальне підприємство зеленого будівництва і благоустрою міста. За підсумками розгляду справи суд вирішив стягнути з відповідача на користь власника автомобіля Mercedes-Benz 69 043 грн майнової, 5 000 грн моральної шкоди та 5 667 грн витрат, пов`язаних з проведенням експертизи, інвентаризації земельної ділянки, встановленням метеопоказників.

Підприємство оскаржило рішення суду, вважаючи, що місцевий суд не взяв до уваги складні погодні умови і місце події. Відповідач акцентував свої вимоги на тому, що територія біля гаражного масиву, на якій ростуть зелені насадження, не відводилася у постійне користування підприємству рішенням міської ради, а самі насадження не передавалися на його баланс. Протягом 2023 року ніхто не звертався до КП щодо аварійного стану дерев та необхідності їх видалення чи санітарного очищення.

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Робився акцент на те, що того дня, 6 квітня, за даними обласного центру з гідрометеорології, у Хмельницькому спостерігалися небезпечні стихійні метеорологічні явища: значний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, вночі та вранці пориви вітру – 15-20 м/с, що відповідає І рівню небезпечності (жовтий).

Підприємство також зауважило, що відповідно до акту обстеження якісного стану дерева, що впало, воно не мало ознак аварійності, натомість були ознаки початку вегетаційного періоду. Це свідчить, що дерево упало і пошкодило автомобіль унаслідок непереборної сили – складних погодних умов.

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Апеляційний суд рішення Хмельницького міськрайонного суду Хмельницькій області залишив без змін. На цій підставі підприємство комунальне відшкодує його власнику 76 210 гривень збитків.