За ущерб от дерева, упавшего на автомобиль, Хмельницкое коммунальное предприятие компенсирует автовладельцу на ремонт и другие связанные с этим потери почти 80 000 гривен.

Как говорится в материалах дела, еще 6 апреля 2023 года в Хмельницком вблизи гаражного массива на Mercedes-Benz упало дерево. Автомобиль получил механические повреждения. Об этом со ссылкой на Хмельницкий апелляционный суд сообщает “Судебно-юридическая газета".

Владелец поврежденного автомобиля обратился в суд с иском к коммунальному предприятию, которое ответственно за состояние зеленых насаждений в городе, и исполкому городского совета о возмещении причиненного ущерба.

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Суд первой инстанции определил, что надлежащим ответчиком по делу является коммунальное предприятие зеленого строительства и благоустройства города. По итогам рассмотрения дела суд решил взыскать с ответчика в пользу владельца автомобиля Mercedes-Benz 69 043 грн имущественного, 5 000 грн морального вреда и 5 667 грн расходов, связанных с проведением экспертизы, инвентаризации земельного участка, установлением метеопоказателей.

Предприятие обжаловало решение суда, считая, что местный суд не принял во внимание сложные погодные условия и место происшествия. Ответчик акцентировал свои требования на том, что территория возле гаражного массива, на которой растут зеленые насаждения, не отводилась в постоянное пользование предприятию решением городского совета, а сами насаждения не передавались на его баланс. В течение 2023 года никто не обращался к КП по аварийному состоянию деревьев и необходимости их удаления или санитарной очистки.

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Делался акцент на то, что в тот день, 6 апреля, по данным областного центра по гидрометеорологии, в Хмельницком наблюдались опасные стихийные метеорологические явления: значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, ночью и утром порывы ветра – 15-20 м/с, что соответствует І уровню опасности (желтый).

Предприятие также отметило, что согласно акту обследования качественного состояния дерева, что упало, оно не имело признаков аварийности, зато были признаки начала вегетационного периода. Это свидетельствует, что дерево упало и повредило автомобиль вследствие непреодолимой силы – сложных погодных условий.

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Апелляционный суд решение Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области оставил без изменений. На этом основании предприятие коммунальное возместит его владельцу 76 210 гривен убытков.