Во многих городах Украины сейчас назревает конфликтная ситуация с пассажирскими автобусами, поступающими от благотворительных организаций, волонтерских движений и правительств ряда стран в качестве гуманитарной помощи.

Юридический статус таких машин в Украине регулируется действующим законодательством. А там черным по белому указано, что за нецелевое использование гуманитарной помощи наступает уголовная или административная ответственность. На это указывает ст. 12 Закона Украины "О гуманитарной помощи".

Нарушениями законодательства о гуманитарной помощи, что влечет за собой уголовную или административную ответственность согласно закону, являются:

- использование гуманитарной помощи не по целевому назначению;

- использование гуманитарной помощи с целью получения прибыли.

От благотворительных доноров из-за рубежа поступает немало пассажирской, грузовой, специальной техники гражданского назначения, ввозимой на таможенную территорию Украины как гуманитарная помощь. С каретами скорой медицинской помощи все понятно, поскольку такие машины имеют статус специальной техники целевого назначения, предоставляющей услуги без получения прибыли.

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Полученные мусоровозы, автокраны, экскаваторы-погрузчики, легковые автомобили и другая техника также используются коммунальными предприятиями по назначению без взимания платы. Хотя и здесь могут возникнуть вопросы по тем же мусоровозам, поскольку плату за вывоз твердых бытовых отходов никто не отменял – услуга платная.

А вот ввезенные как гуманитарная помощь на льготных условиях растаможки автобусы, троллейбусы, трамваи хотя и используются по целевому назначению, то есть для перевозки пассажиров, все-таки предоставляют платные услуги, за которые коммунальные предприятия взимают деньги в соответствии с действующими тарифами.

Автобусы Mercedes-Benz, подарены компанией Rīgas Satiksme, но украинские законодатели что-то не учли и в новой редакции от 23 января 2024 года такой транспорт эксплуатироваться в наших городах на платных услугах не может. Коллаж: Авто24

Платные услуги по упомянутой статье трактуются как получение прибыли и в соответствии с упомянутой статьей в отношении именно гуманитарного общественного транспорта являются незаконными. Это подпадает под уголовную или административную ответственность.

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А вот Харькове, куда такой транспорт часто поступает и о чем мы рассказывали не раз, по этому поводу не заморачиваются. Дело в том, что там в коммунальном транспорте бесплатный проезд. Использование транспорта из гуманитарных траншей в городе законно.

Довольно мудро поступили в Виннице. Там недавно от мэрии немецкого города Мюнстер пришли 12-метровые автобусы VDL Сітеа lle 120, которые мэрия вроде как выкупила за символическую плату в 1 евро. Теперь на законных основаниях город может использовать хотя и не новые, но добротные пассажирские машины экологического формата Евро-5. Автобусы уже растаможены, они не являются гуманитарной помощью, а официально куплены за деньги громады.

Низкопольный гибкая сочлененная "гармошка" Volvo B7L из Великобритании на службе ВСУ перевозит личный состав и служит местом отдыха воинов на законных основаниях – деньги за проезд и проживание здесь не снимают. Фото: SHAP

Если город или перевозчик использует "гуманитарные" автобусы на маршрутах, прокуратура на местах должна среагировать. Поскольку такая техника по гуманитарным траншами будет поступать и дальше, то здесь общинам и областным администрация стоит позаботиться об узаконивании такого транспорта.

Относительно уже полученных автобусов, то эксперты Авто24 не советуют изобретать велосипед. Следует лишь обратиться за подсказкой к уже упомянутому Закону Украины "О гуманитарной помощи". Там прямой ссылки нет, но в этой же 12-й статье предпоследний абзац намекает на то, что неправильно использованная гуманитарная помощь изымается или конфискуются в установленном законом порядке.

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Поэтому стоит согласиться на конфискат и пройти судебную процедуру. Судебный орган своим решением признает незаконные действия, конфискует транспорт в доход государства. Этим же решением конфискованный транспорт передается – правильно, государству, то есть в бюджет того или иного органа власти. Машины нужно узаконить, поскольку украинским городам такие автобусы крайне необходимы для замены поврежденного или физически изношенного пассажирского транспорта.



Есть еще одно решение. Согласовать с донором, то есть дарителем, как того требует закон, передачу автобусов учебным заведениям и дооборудовать такие пассажирские машины под стандарты школьного автобуса. В таком случае образовательные учреждения всех уровней на законных основаниях будут пользоваться таким транспортом. Однако это тоже не выход – города останутся без автобусов.

Ждать от Верховной Рады изменений и дополнений относительно таких гуманитарных траншей маловероятно. Там, несмотря на третий год войны, никак не смогут принять решение об ответственности и наказании за нарушение требований комендантского часа.