У багатьох містах України нині назріває конфліктна ситуація з пасажирськими автобусами, що надходять від благодійних організацій, волонтерських рухів та урядів ряду країн як гуманітарна допомога.

Юридичний статус таких машин в Україні регулюється чинним законодавством. А там чорним по білому вказано, що за нецільове використання гуманітарної допомоги настає кримінальна або адміністративна відповідальність. На це вказує ст. 12 Закону України "Про гуманітарну допомогу".

Порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність згідно з законом, є:

- використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням;

- використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Від благочинних донорів з-за кордону надходить чимало пасажирської, вантажної, спеціальної техніки цивільного призначення, що ввозиться на митну територію України як гуманітарна допомога. З каретами швидкої медичної допомоги все зрозуміло, оскільки такі машини мають статус спеціальної техніки цільового призначення, що надає послуги без отримання прибутку.

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Отримані сміттєвози, автокрани, екскаватори-навантажувачі, легкові автомобілі та інша техніка також використовуються комунальними підприємствами за призначенням без стягнення плати. Хоча й тут можуть виникнути питання щодо тих же сміттєвозів, оскільки плату за вивіз твердих побутових відходів ніхто не скасовував – послуга платна.

А ось ввезені як гуманітарна допомога на пільгових умовах розмитнення автобуси, тролейбуси, трамваї хоча й використовуються за цільовим призначення, тобто для перевезення пасажирів, все-таки надають платні послуги, за які комунальні підприємства стягують гроші відповідно до чинних тарифів.

Автобуси Mercedes-Benz, подаровані компанією Rīgas Satiksme, але українські законодавці щось не врахували й у новій редакції від 23 січня 2024 року такий транспорт експлуатуватися у наших містах на платних послугах не може. Колаж: Авто24

Платні послуги за згаданою статтею трактуються як отримання прибутку і відповідно до згаданої статті стосовно саме гуманітарного громадського транспорту є незаконними. І це підпадає під кримінальну чи адміністративну відповідальність.

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А ось Харкові, куди такий транспорт часто надходить і про що ми розповідали не раз, щодо цього не заморочуються. Річ у тім, що там у комунальному транспорті безплатний проїзд. Використання транспорту з гуманітарних траншів у місті законне.

Доволі мудро вчинили у Вінниці. Там нещодавно від мерії німецького міста Мюнстер прийшли 12-метрові автобуси VDL Сitea lle 120, які мерія ніби викупила за символічну плату в 1 євро. Тепер на законних підставах місто може використовувати хоча й не нові, але добротні пасажирські машини екологічного формату Євро-5. Автобуси вже розмитнені, вони не є гуманітарною допомогою, а офіційно куплені за гроші громади.

Низькопідлоговий гнучка зчленована "гармошка" Volvo B7L з Великобританії на службі ЗСУ перевозить особовий склад і служить місцем відпочинку воїнів на законних підставах – гроші за проїзд та проживання тут не знімають. Фото: SHAP

Якщо місто чи перевізник використовує “гуманітарні” автобуси на маршрутах, прокуратура на місцях має зреагувати. Оскільки така техніка за гуманітарними траншами буде надходити й далі, то тут громадам та обласним адміністрація варто подбати про узаконення такого транспорту.

Щодо вже отриманих автобусів, то тут експерти Авто24 не радять винаходити велосипед. Слід лише звернутися за підказкою до вже згаданого Закону України "Про гуманітарну допомогу". Там прямого посилання немає, але у цій же 12-й статті передостанній абзац натякає про те, що неправильно використана гуманітарна допомога вилучається або конфіскуються у встановленому законом порядку.

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Отож варто погодитися на конфіскат і пройти судову процедуру. Судовий орган своїм рішенням визнає незаконні дії, конфісковує транспорт в дохід держави. Цим же рішенням конфіскований транспорт передається – правильно, державі, тобто в бюджет того чи іншого органу. Машини потрібно узаконити, оскільки українським містам такі автобуси вкрай необхідні для заміни пошкодженого чи фізично зношеного пасажирського транспорту.



Є ще одне рішення. Погодити з донором, тобто дарувальником, як цього вимагає закон, передачу автобусів закладам освіти й дообладнати такі пасажирські машини під стандарти шкільного автобуса. В такому разі освітні заклади всіх рівнів на законних підставах будуть користуватися таким транспортом. Однак це також не вихід – міста лишаться без автобусів.

Чекати від Верховної Ради змін та доповнень щодо таких гуманітарних траншів малоймовірно. Там, пропри третій рік війни, ніяк не спроможуться прийняти рішення про відповідальність та покарання за порушення вимог комендантської години.