Вчора український парламент відправив на повторне друге читання проект закону, який передбачає введення значних штрафів за порушення комендантської години.

16 січня законопроект №10195 про штрафи 8500 – 34 000 грн за порушення комендантської години підтримало 214 депутатів. Такої кількості голосів не вистачило аби прийняти проект закону і його голосуватимуть повторно. Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі нардеп Олексій Гончаренко.

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Законопроект встановлює штрафи від 8500 до 17 000 грн штрафу за перше порушення комендантської години. Якщо таке порушення вчинено особою повторно протягом року сума штрафу складатиме від 17 000 до 34 000 грн.

Передача законопроекту на повторне друге читання фактично означає що депутати голосуватимуть за його прийняття пізніше. Також можливе внесення правок. “Я подавав правки, наприклад, не накладати штраф якщо людина запізнилась на потяг, або якщо необхідно супроводжувати людину, якій потрібна медична допомога тощо”, - пише Олексій Гончаренко. “Будемо розглядати пізніше, не сьогодні” – зазначає нардеп.