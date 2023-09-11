Комендантська година створює чимало додаткових можливостей для поліції. Один з поліцейських, користуючись службовим становищем, підробляв таксистом.

Потреба у пересуванні під час комендантської години існує і є чимало людей, готових добре платити за таку послугу. Офіційно такої можливості не передбачено, але деякі служби таксі все ж пропонують подібні поїздки за чималі гроші.

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В даному випадку про поліцейського суду розповіла клієнтка таксі, але він зміг уникнути значних неприємностей. Справу, пов’язану з дещо нетиповими діями представника поліції, розглянув Шевченківський районний суд Києва.

Як зазначено у матеріалах справи, сержант роти конвойної служби Головного управління Національної поліції в Київській області Валерій С. під час дії у столиці комендантської години підробляв водієм служби таксі Uklon.

26 вересня 2022 року під час дії комендантської години автомобіль Ford Fusion, яким керував Валерій С., зупинили на площі Перемоги у центрі Києва патрульні поліцейські. Разом з патрульними також були працівники столичного управління Департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) Національної поліції.

Працівники ДВБ встановили, що Валерій С. поліцейський, однак він не мав права на нічні поїздки, оскільки не отримував відповідної дозвільної перепустки. До того ж, будучи діючим поліцейським, Валерій С. надавав платні послуги водія таксі.

Слід зазначити, що на момент зупинки Ford з поліцейським за кермом, в салоні автомобіля знаходилась мешканка Києва, яка повідомила співробітникам ДВБ, що за допомогою мобільного додатка служби таксі Uklon вона викликала автомобіль, щоб потрапити додому.

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У подальшому, щодо Валерія С. був складений протокол за ч. 1 ст. 172-4 (суміщення з іншими видами діяльності) Кодексу про адміністративні правопорушення. Цікавим є те, що відповідний протокол працівники ДВБ направили в Шевченківський райсуд Києва лише через півроку після події — у березні 2023 року.

Вже в суді Валерій С. розповів, що 26 вересня за кермом автомобіля спочатку був не він, а його знайомий – волонтер, якому поліцейський надав свій автомобіль для волонтерської діяльності. Також поліцейський повідомив, що його знайомий підробляв підвезенням попутників.

Пізно ввечері 26 вересня Валерій С. забрав автомобіль у знайомого, однак виявилося, що в автомобілі знаходиться жінка – нібито знайома волонтера. Товариш попросив поліцейського відвезти її додому, на що Валерій С. погодився. Втім, у центрі столиці він був зупинений патрульними, оскільки вже діяла комендантська година. Поліцейський заперечив, що надавав послуги з перевезення пасажирів, а також зазначив, що попередив про інцидент керівництво.

Захист поліцейського також послався на відповідь компанії Uklon, згідно з якою Валерій С. не перебуває у трудових відносинах з нею. Відтак, твердження про те, що Валерій С. під час дії комендантської години надавав послуги з перевезення пасажирів, є лише припущенням.

Втім, не на користь поліцейського виявилися свідчення патрульних, які розповіли суду, що після зупинки автомобіля Ford, Валерій С. не зміг нічого конкретного розповісти про пасажирку автомобіля, нібито його знайому, а потім взагалі заплутався в інформації щодо її особистості. У підсумку жінка розповіла патрульним, що їй треба було дістатися додому, відтак вона просто замовила послугу таксі.

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Також пояснення суду надала і пасажирка Ford, яку віз Валерій С. Вона розповіла, що викликала таксі на вулицю Антоновича. За її словами, Валерій С. одразу ж попросив сказати патрульним, у разі зупинки автомобіля, що вона є його знайомою, а він лише підвозить її додому.

Також жінка розповіла, що вони їхали на вулицю Берковецьку у Святошинському районі Києва, де вона проживає. За поїздку вона сплатила Валерію С. 921 гривню. При цьому, на площі Перемоги, патрульні їх все ж не затримали, а дали можливість Валерію С. відвезти її додому. На підтвердження своїх слів громадянка надала суду скриншот з мобільного додатку Uklon з даними Валерія С., як водія таксі.

Дослідивши позиції сторін, Шевченківський райсуд Києва дійшов висновку, що Валерій С. дійсно допустив порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Втім, суд зазначив, що на момент розгляду судом справи пройшло більше шести місяців з дня виявлення зазначеного правопорушення.

Відтак, справа за ст. 172-4 КпАП щодо Валерія С. була закрита судом у зв'язку із закінченням строків, відведених для притягнення до відповідальності.