Комендантский час создает немало дополнительных возможностей для полиции. Один из полицейских, пользуясь служебным положением, подрабатывал таксистом.

Потребность в передвижении во время комендантского часа существует и есть немало людей, готовых хорошо платить за такую услугу. Официально такая возможность не предусмотрена, но некоторые службы такси все же предлагают подобные поездки за немалые деньги.

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В данном случае о полицейском суде все рассказала клиентка такси, но он смог избежать значительных неприятностей. Дело, связанное с несколько нетипичными действиями представителя полиции, рассмотрел Шевченковский районный суд Киева.

Как отмечается в материалах дела, сержант роты конвойной службы Главного управления Национальной полиции в Киевской области Валерий С. во время действия в столице комендантского часа подрабатывал водителем службы такси Uklon.

26 сентября 2022 года во время действия комендантского часа автомобиль Ford Fusion под управлением Валерия С. остановили на площади Победы в центре Киева патрульные полицейские. Вместе с патрульными также находились работники столичного управления Департамента внутренней безопасности (ДВБ) Национальной полиции.

Работники ДВБ установили, что Валерий С. полицейский, однако он не имел права на ночные поездки, поскольку не получал соответствующего разрешительного пропуска. К тому же, являясь действующим полицейским, Валерий С. предоставлял платные услуги водителя такси.

Следует отметить, что на момент остановки Ford с полицейским за рулем в салоне автомобиля находилась жительница Киева, которая сообщила сотрудникам ДВБ, что с помощью мобильного приложения службы такси Uklon она вызвала автомобиль, чтобы попасть домой.

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В дальнейшем, в отношении Валерия С. был составлен протокол по ч. 1 ст. 172-4 (совмещение с другими видами деятельности) Кодекса об административных правонарушениях. Интересно то, что соответствующий протокол работники ДВБ направили в Шевченковский райсуд Киева только через полгода после происшествия — в марте 2023 года.

Уже в суде Валерий С. рассказал, что 26 сентября за рулем автомобиля сначала был не он, а его знакомый – волонтер, которому полицейский предоставил свой автомобиль волонтерской деятельности. Также полицейский сообщил, что его знакомый подрабатывал подвозом попутчиков.

Поздним вечером 26 сентября Валерий С. забрал автомобиль у знакомого, однако оказалось, что в автомобиле находится женщина – якобы знакомая волонтера. Товарищ попросил полицейского увезти ее домой, на что Валерий С. согласился. Впрочем, в центре столицы он был остановлен патрульными, поскольку уже действовал комендантский час. Полицейский возразил, что оказывал услуги по перевозке пассажиров, а также отметил, что предупредил об инциденте руководство.

Защита полицейского также сослалась на ответ компании Uklon, согласно которой Валерий С. не состоит в трудовых отношениях со службой такси. Следовательно, утверждение о том, что Валерий С. во время действия комендантского часа оказывал услуги по перевозке пассажиров, является лишь предположением.

Впрочем, не в пользу полицейского оказались показания патрульных, которые рассказали суду, что после остановки автомобиля Ford Валерий С. не смог ничего конкретного рассказать о пассажирке автомобиля, якобы его знакомой, а затем вообще запутался в информации о ее личности. В итоге женщина рассказала патрульным, что ей нужно было добраться домой, поэтому она просто заказала услугу такси.

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Также объяснение суда предоставила и пассажирка Ford, которую вез Валерий С. Она рассказала, что вызвала такси на улицу Антоновича. По ее словам, Валерий С. сразу же попросил сказать патрульным, в случае остановки автомобиля, что она его знакома, а он только подвозит ее домой.

Также женщина рассказала, что они ехали на Берковецкую улицу в Святошинском районе Киева, где она проживает. За поездку она оплатила Валерию С. 921 гривну. При этом на площади Победы патрульные их все же не задержали, а дали возможность Валерию С. отвезти ее домой. В подтверждение своих слов гражданка предоставила суду скриншот из мобильного приложения Uklon с данными Валерия С., как водителя такси.

Исследовав позиции сторон, Шевченковский райсуд Киева пришел к выводу, что Валерий С. действительно допустил нарушение ограничений по совместительству и совмещению с другими видами деятельности. Впрочем, суд отметил, что на момент рассмотрения судом дела прошли более шести месяцев со дня выявления указанного правонарушения.

Следовательно, дело по ст. 172-4 КоАП в отношении Валерия С. была закрыта судом в связи с истечением сроков, отведенных для привлечения к ответственности.