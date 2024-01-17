Вчера украинский парламент отправил на повторное второе чтение проект закона, который предусматривает введение значительных штрафов за нарушение комендантского часа.

16 января законопроект №10195 о штрафах 8500 – 34 000 грн за нарушение комендантского часа поддержало 214 депутатов. Такого количества голосов не хватило, чтобы принять проект закона и его будут голосовать повторно. Об этом сообщает в своем телеграмм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

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Законопроект устанавливает штрафы от 8500 до 17 000 грн штрафа за первое нарушение комендантского часа. Если такое нарушение совершено лицом повторно в течение года сумма штрафа будет составлять от 17 000 до 34 000 грн.

Передача законопроекта на повторное второе чтение фактически означает, что депутаты будут голосовать за его принятие позже. Также возможно внесение правок. "Я подавал правки, например, не накладывать штраф если человек опоздал на поезд, или если необходимо сопровождать человека, которому нужна медицинская помощь и т.д.", - пишет Алексей Гончаренко. "Будем рассматривать позже, не сегодня" – отмечает нардеп.