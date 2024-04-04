Верховный Суд Украины признал автомобиль, который был использован для перевозки табачных изделий без акцизной маркировки, орудием преступления.

Дело прошло несколько инстанций судебного рассмотрения. Во всех случаях подтверждались решения предыдущих судебных органов. Как сообщает в деталях “Судебно-юридическая газета", обвиняемый приобрел с целью сбыта 3500 пачек сигарет "Мальборо" без марок акцизного налога, заплатив 180 грн за один блок, и "Marble" в количестве 3500 пачек также без марок акцизного налога по цене 200 грн за один блок.

Автомобиль под управлением этого водителя был остановлен сотрудниками правоохранительных органов. Возникло подозрение, поэтому при осмотре транспортного средства было обнаружено и изъято 7 коробок табачных изделий марки "Malboro" и столько же коробок табачных изделий марки "Marble", всего 7000 пачек, которые, согласно протоколу исследования, не соответствуют требованиям ДСТУ ГОСТ.

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Также сообщается, что в неустановленное время и месте обвиняемый приобрел и перевез к месту своего проживания табачные изделия без марок акцизного налога Украины, которые хранил там с целью сбыта. Указанное обстоятельство было обнаружено во время проведения обыска жилья и другого владения лица. При этом было еще обнаружено и изъято 3500 пачек табачных изделий марки "Compliment", которые согласно протоколу исследования тоже не соответствуют требованиям ДСТУ ГОСТ.

Местный суд признал виновным и осудил этого гражданина по ч. 1 ст. 204 УК, и назначил наказание в виде штрафа в размере 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 75 000 грн. Также он конфисковал транспортное средство осужденного на основании статей 96-1, 96-2 УК, п. 1 ч. 9 ст. 100 УПК. Однако водитель и владелец авто, конечно же, с этим решением не согласился.

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Обжалование решения местного суда результатов не дало: апелляционный суд оставил без изменения этот приговор. В кассационной жалобе защитник утверждает, что суд безосновательно применил на основании статей 96-1, 96-2 УК к лицу специальную конфискацию транспортного средства, принадлежащего ему на праве собственности, что по мнению защиты является "чрезмерным индивидуальным бременем" наряду с назначенным наказанием и последствиями его действий. Указывает, что стоимость автомобиля значительно превышает стоимость сигарет.

Дело дошло до Верховного Суда, который оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций: выводы судов предыдущих инстанций о применении специальной конфискации к имуществу обвиняемого, а именно автомобиля, который был использован для перевозки табачных изделий и признан орудием преступления, являются правильными.