Верховний Суд України визнав автомобіль, що був використаний для перевезення тютюнових виробів без акцизного маркування, знаряддям злочину.

Справа пройшла кілька інстанцій судового розгляду. У всіх випадках підтверджувалися рішення попередніх судових органів. Як повідомляє в деталях "Судово-юридична газета", обвинувачений придбав з метою збуту 3500 пачок цигарок "Мальборо" без марок акцизного податку, заплативши 180 грн за один блок, та "Marble" в кількості 3500 пачок також без марок акцизного податку за ціною 200 грн за один блок.

Автомобіль під керуванням цього водія був зупинений співробітниками правоохоронних органів. Виникла підозра, тож під час огляду транспортного засобу було виявлено та вилучено 7 коробок тютюнових виробів марки "Malboro" та стільки ж коробок тютюнових виробів марки "Marble", всього 7000 пачок, які, відповідно до протоколу дослідження, не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ.

Читайте також За продаж "гуманітарних" авто чоловіка засудили з конфіскацією майна

Також повідомляється, що у невстановлений час та місці обвинувачений придбав та перевіз до місця свого проживання тютюнові вироби без марок акцизного податку України, які зберігав там з метою збуту. Вказана обставина була виявлена під час проведення обшуку житла та іншого володіння особи. При цьому було ще виявлено та вилучено 3500 пачок тютюнових виробів марки "Compliment", які відповідно до протоколу дослідження теж не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ.

Місцевий суд визнав винуватим та засудив цього громадянина за ч. 1 ст. 204 КК, і призначив покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 75 000 грн. Також він конфіскував транспортний засіб засудженого на підставі статей 96-1, 96-2 КК, п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК. Однак водій і власник авто, звісно ж, з цим рішенням не погодився.

Читайте також Вимірювати швидкість за допомогою TruCam з рук не можна: позиція суду

Оскарження рішення місцевого суду результатів не дало: апеляційний суд залишив без зміни цей вирок. У касаційній скарзі захисник стверджує, що суд безпідставно застосував на підставі статей 96-1, 96-2 КК до особи спеціальну конфіскацію транспортного засобу, який належить йому на праві власності, що на думку захисту є "надмірним індивідуальним тягарем" поряд з призначеним покаранням та наслідками його дій. Вказує, що вартість автомобіля значно перевищує вартість цигарок.

Справа дійшла до Верховного Суду, який залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій: висновки судів попередніх інстанцій про застосування спеціальної конфіскації до майна обвинуваченого, а саме автомобіля, який був використаний для перевезення тютюнових виробів і визнано знаряддям злочину, є правильними.