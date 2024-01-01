Чернігівський "Еталон" показав перший електричний автобус

Чернігівський автозавод “Еталон” традиційно виступав у пасажирській тематиці. Варто сказати, що вітчизняний "квартет" автовиробників не підвів, у т.ч. в електричній мобільності.

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Чернігівські автовиробники показали свою "Мальву". Якщо торік на цій же виставці у них була дизельна версія автобуса, то нині корпорація "Еталон" суттєво зросла в інноваційних прагненнях бути конкурентною в сегменті електромобільності. Цей напрямок у секторі національного автобусного виробництва до нинішнього часу був практично порожнім.

Щоправда, певні напрацювання мають львів’яни, які на "Електронтрансі" створили електробус Електрон Е19101, але це було дуже давно (листопад 2015 року) й практично забулося. Нині Чернігів спробує у цій ніші закріпитися й освоїтися, хоча з просуванням електротягової акумуляторної машини легко не буде.

Дводверний низькопідлоговий 50-місний електробус А08611 "Мальва-Електро". Фото: Валентин Ожго, Авто24

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Автозавод привіз електробус А08611 "Мальва-Електро". Базою стала класична "Мальва", але у нинішній версії це вже зовсім інша пасажирська машина. Моторна класика ДВЗ відійшла у минуле, тепер автобус отримує привід від тягового електричного двигуна ДТА-140-4У1, виготовленого молдавською компанією "Інформбізнес". До речі, касета з акумуляторними батареями тут також від цього виробника.

У цій частині комплектації потрібної потужності та ресурсу по місткості накопиченої енергії українське виробництво чогось подібного запропонувати не могло. Молдавани ж мотор підігнали на 140 кВт/190,3 к.с. потужності, батарею (літій-іонна) зробили з потенціалом 185 кВт-год. Це дозволяє автобусу без підзарядки долати 200 кілометрів.

Візуально ніщо не вказує на акумуляторне виконання, що це електробус можна здогадатися лише по збільшеній кількості цифрових гаджетів та приладів на робочому столі водія. Фото: Валентин Ожго, Авто24

Звісно, за кілометражем не так вже й багато, додати пробіг можна більш потужними акумуляторами, але вартість автобуса тоді зросте – донині основним мірилом цінника електричних автобусів, як і вантажівок чи легковиків, є все-таки батарея. Ціна цього компонента комплектації, хоча з кожним роком й падає, але все ще лишається високою.

Щодо місткості низькопідлогового електричного автобуса "Мальва-Електро" міського виконання, то вона заявлена на 24 сидячі місця. Загальна місткість – 50 пасажирів. В зоні накопичення є два відкидні сидіння, одне місце відведено для крісла колісного.

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В сегменті багатомісних автобусів чернігівський А08611 був єдиною прем’єрною машиною. Хоча у цій розмірній групі "Авто-Регіон" показав під брендом Temsa міжміську пасажирську машину та шкільний автобус на 30 місць. Вони були у дизельному виконанні.

Турецький автобусний "дует" Temsa в експозиції компанії "Авто-Регіон". Фото: "Авто-Регіон"

Демонструвалися також мікроавтобуси, у т.ч. акумуляторні, але про цю розмірну групу пасажирських машин мова піде уже у наступній публікації.