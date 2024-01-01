Из каких стран привезли больше электромобилей: статистика

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По данным Госстата, в 2024 году в Украину было импортировано 61 977 легковых электромобилей (BEV), сообщает Укравтопром. Это на 32% больше, чем годом ранее.
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Из этого количества новыми были 16 474 авто. (+52%), а 45503– б/у (+26%). Чаще новые электромобили завозили из Китая. Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США.
ТОП-5 стран поставщиков новых электромобилей:
- Китай – 14635 ед.;
- Япония - 552 ед.;
- Германия - 382 ед.;
- Великобритания – 368 ед.;
- Бельгия - 216 ед.
ТОП-5 стран поставщиков подержанных электромобилей:
- США – 17235 ед.;
- Германия – 7318 ед.;
- Южная Корея – 6274 ед.;
- Великобритания – 4180 ед.;
- Китай – 2573 ед.