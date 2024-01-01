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Из каких стран привезли больше электромобилей: статистика

За год в Украину было импортировано 62 тыс. легковых электромобилей
Откуда везут электромобили в Украину: статистика - Auto24

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Евгений Гудущан
logo27 февраля, 12:00
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По данным Госстата, в 2024 году в Украину было импортировано 61 977 легковых электромобилей (BEV), сообщает Укравтопром. Это на 32% больше, чем годом ранее.

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Из этого количества новыми были 16 474 авто. (+52%), а 45503– б/у (+26%). Чаще новые электромобили завозили из Китая. Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США.

ТОП-5 стран поставщиков новых электромобилей:

  1. Китай – 14635 ед.;
  2. Япония - 552 ед.;
  3. Германия - 382 ед.;
  4. Великобритания – 368 ед.;
  5. Бельгия - 216 ед.

ТОП-5 стран поставщиков подержанных электромобилей:

  1. США – 17235 ед.;
  2. Германия – 7318 ед.;
  3. Южная Корея – 6274 ед.;
  4. Великобритания – 4180 ед.;
  5. Китай – 2573 ед.
#Aвтобизнес #Новости #Электромобиль #Регистриция автомобиля