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З яких країн привезли найбільше електромобілів: статистика

За рік в Україну було імпортовано 62 тис. легкових електромобілів.
Звідки везуть електромобілі в Україну: статистика - Auto24

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Євген Гудущан
logo27 лютого, 12:00
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За даними Держстату, у 2024 році в Україну було імпортовано 61977 легкових електромобілів (BEV), повідомляє Укравтопром. Це на 32% більше, ніж роком раніше.

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З цієї кількості новими були 16474 авто. (+52%), а 45503 – вживані (+26%). Найчастіше нові електромобілі завозили з Китаю. Лідером з поставок вживаних електромобілів були США.

ТОП-5 країн постачальників нових електромобілів:

  1. Китай - 14635 од.;
  2. Японiя - 552 од.;
  3. Нiмеччина - 382 од.;
  4. Велика Британія - 368 од.;
  5. Бельгiя - 216 од.

ТОП-5 країн постачальників вживаних електромобілів:

  1. США - 17235 од.;
  2. Нiмеччина - 7318 од.;
  3. Південна Корея - 6274 од.;
  4. Велика Британія - 4180 од.;
  5. Китай - 2573 од.
#Реєстрація авто #Електромобіль #Автобізнес #Новини