З яких країн привезли найбільше електромобілів: статистика

За даними Держстату, у 2024 році в Україну було імпортовано 61977 легкових електромобілів (BEV), повідомляє Укравтопром. Це на 32% більше, ніж роком раніше.

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З цієї кількості новими були 16474 авто. (+52%), а 45503 – вживані (+26%). Найчастіше нові електромобілі завозили з Китаю. Лідером з поставок вживаних електромобілів були США.

ТОП-5 країн постачальників нових електромобілів:

Китай - 14635 од.; Японiя - 552 од.; Нiмеччина - 382 од.; Велика Британія - 368 од.; Бельгiя - 216 од.

ТОП-5 країн постачальників вживаних електромобілів: