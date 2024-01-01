З яких країн привезли найбільше електромобілів: статистика

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За даними Держстату, у 2024 році в Україну було імпортовано 61977 легкових електромобілів (BEV), повідомляє Укравтопром. Це на 32% більше, ніж роком раніше.
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З цієї кількості новими були 16474 авто. (+52%), а 45503 – вживані (+26%). Найчастіше нові електромобілі завозили з Китаю. Лідером з поставок вживаних електромобілів були США.
ТОП-5 країн постачальників нових електромобілів:
- Китай - 14635 од.;
- Японiя - 552 од.;
- Нiмеччина - 382 од.;
- Велика Британія - 368 од.;
- Бельгiя - 216 од.
ТОП-5 країн постачальників вживаних електромобілів:
- США - 17235 од.;
- Нiмеччина - 7318 од.;
- Південна Корея - 6274 од.;
- Велика Британія - 4180 од.;
- Китай - 2573 од.