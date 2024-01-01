Які кольори обирали власники електромобілів в Україні

З початку 2025 року в Україні зареєстровано 7 239 транспортних засобів, які приводять в рух електричним двигуном. Переважна більшість із них з пробігом та ввезені з-за кордону – 6024, та 1215 – нові, що були придбані в автосалонах. Здебільшого українці купляли легкові автівки, та все менше вантажні авто, мотоцикли та мопеди.

Читайте також: Названо найпопулярніші автомобільні кольори 2024 року

Електромобілі сірого кольору у січні та лютому цього року мали найбільшу популярність серед автовласників. До топтрійки також входять автівки білого та чорного кольорів. Водночас найменше обирали фіолетові, жовті та коричневі електроавто.

Для тих хто, планує придбати авто з електроприводом, у головному сервісному центрі МВС нагадують, що транспортні засоби з виключно електричним двигуном звільняються від сплати пенсійного збору при першій реєстрації.

Крім того, за транспортними засобами, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння, закріплюються виключно «зелені» номерні знаки. Традиційні номери обрати немає можливості. Це таблички із символами зеленого кольору та окремими серіями латинськими літерами.