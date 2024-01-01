Какие цвета выбирали владельцы электромобилей в Украине

С начала 2025 года в Украине зарегистрировано 7239 транспортных средств, приводящие в движение электрическим двигателем. Подавляющее большинство из них с пробегом и ввезены из-за границы– 6024, и 1215– новые, что были приобретены в автосалонах. В основном украинцы покупали легковые автомобили, и все меньше грузовые авто, мотоциклы и мопеды.

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Электромобили серого цвета в январе и феврале этого года пользовались наибольшей популярностью среди автовладельцев. В топ тройку также входят автомобили белого и черного цветов. В то же время меньше всего выбирали фиолетовые, желтый и коричневый электро авто.

Для тех кто, планирует приобрести авто с электроприводом, в главном сервисном центре МВД напоминают, что транспортные средства с электрическим двигателем освобождаются от уплаты пенсионного сбора при первой регистрации.

Кроме того, за транспортными средствами, которые приводятся в движение электрическим двигателем и не имеют двигателя внутреннего сгорания., закрепляются исключительно "зеленые" номерные знаки. Традиционные номера выбрать нет возможности. Это таблички с символами зеленого цвета и отдельными сериями латинскими буквами.