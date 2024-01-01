Кожен четвертий проданий у 2025 році автомобіль буде електричним

Цьогоріч світові продажі електромобілів можуть перевищити 20 мільйонів, що становитиме понад чверть світових автопродажів. Якщо такі темпи збуту електромобілів збережуться, то до 2030 року їх частка сягне понад 40% світових продажів загального обсягу машин.

Експерти МЕА (International Energy Agency – IEA) у своєму звіті "Глобальний прогноз ринку електромобілів на 2025 рік" уважно розглянули усі інструменти ринку електромобілів і визнали, що економічний тиск на автомобільний сектор не сильно позначився на акумуляторному сегменті.

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Результативний минулий рік виявися рекордним з показником 17 мільйонів проданих електромобілів, частку яких на світовому ринку вперше перетнула позначку у 20%.

Взяті темпи вдало перейшли на 2025 рік, реалізація електромобілів у першому кварталі порівняно з таким же торішнім календарним періодом зросла на 35%.

Китай у цій тематиці є незаперечним лідером. Там на електромобілі припадає майже половина всіх продажів автомобілів у 2024 році. Варто зазначити, що "...кількість проданих торік у Китаї електромобілів (понад 11 мільйонів) еквівалентна загальній кількості проданих у всьому світі у 2022 році".

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При цьому ринки, що розвиваються, в Азії та Латинській Америці, також стали новими центрами зростання. Загальний обсяг продажів електромобілів у цих регіонах зріс у 2024 році більш ніж на 60%.

У Сполучених Штатах продажі електромобілів зросли приблизно на 10% у річному обчисленні. Там кожен десятий проданий автомобіль є електричним. У Європі фіксувалася стагнація продажу через зменшення програм субсидування та інших опорних заходів, хоча частка ринку електромобілів залишалася на рівні майже 20%.

"Продажі електромобілів продовжують встановлювати нові рекорди, що має серйозні наслідки для міжнародної автомобільної промисловості. Цього року ми очікуємо, що понад кожен четвертий автомобіль, проданий у світі, буде електричним, при цьому зростання прискориться в багатьох країнах, що розвиваються. До кінця цього десятиліття ця цифра становитиме понад два з п’яти автомобілів, оскільки електромобілі стають дедалі доступнішими", – сказав виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол.

Аналітики за підсумками 2024 року зафіксували падіння ціни на акумуляторні електромобілі на тлі зростання конкуренції та зниження вартості акумуляторів. У Китаї дві третини всіх електромобілів, проданих минулого року, були за ціною нижчою, ніж їхні звичайні аналоги з ДВЗ, навіть без стимулів для покупки.

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Щоправда, різниця в ціні покупки зі звичайними автомобілями зберігалася на багатьох інших ринках. Наприклад, середня ціна акумуляторного електромобіля в Німеччині залишалася на 20% вищою, ніж у його звичайного аналога. У Сполучених Штатах акумуляторні електромобілі все ще були на 30% дорожчими.

Експлуатація електромобілів залишається стабільно дешевшою на багатьох ринках, виходячи з поточних цін на енергетичному ринку. Експлуатація електромобіля в Європі через домашню зарядку коштує приблизно вдвічі дешевше, ніж експлуатація звичайного автомобіля.

BEV (електромобілі на акумуляторах) – це акумуляторні електромобілі.

PHEV (плагін-гібридні електромобілі) – це підключаються до мережі гібридні електромобілі.

FCEV (електромобілі на паливних елементах) – це електромобілі на паливних елементах.

EV (електромобілі) – це всі електромобілі (BEV + PHEV).

У звіті наведена доволі цікава статистика продажу. Майже п'ята частина світових продажів електромобілів припадає на імпортні транспортні засоби. Китай, доля якого понад 70% світового виробництва, поставив у 2024 році майже 1,25 мільйона електромобілів до інших країн.

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Знайшлося трохи аналітики й щодо електричних вантажівок та витратах на їх утримання. Зазначається, що у світі продажі електричних вантажівок торік зросли приблизно на 80%, що становить майже 2% від усіх продажів вантажівок у світі. Зростання, зумовлене подвоєнням продажів у Китаї, особливо важких електричних вантажівок.