Де в Україні купували найбільше електромобілів: статистика

Як повідомляє Укравтопром, у вересні український автопарк поповнили майже 4,3 тис. авто на електротязі (BEV).

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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область – 605 од. (91% вживані);

місто Київ – 584 од. (61% вживані);

Київська обл. – 333 од. (65% вживані);

Дніпропетровська обл. – 303 од. (70% вживані);

Одеська обл. – 241 од. (80% вживані).

В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці та Київської обл. був Zeekr 001. Бестселером Львівщини став Byd Song Plus. На Дніпропетровщині - Honda M-NV. В Одеській обл. - Volkswagen ID.4.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто: