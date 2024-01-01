Де в Україні купували найбільше електромобілів: статистика

ФОТО: УкрАвтопром|
Zeekr 001
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Як повідомляє Укравтопром, у вересні український автопарк поповнили майже 4,3 тис. авто на електротязі (BEV).
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Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область – 605 од. (91% вживані);
- місто Київ – 584 од. (61% вживані);
- Київська обл. – 333 од. (65% вживані);
- Дніпропетровська обл. – 303 од. (70% вживані);
- Одеська обл. – 241 од. (80% вживані).
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці та Київської обл. був Zeekr 001. Бестселером Львівщини став Byd Song Plus. На Дніпропетровщині - Honda M-NV. В Одеській обл. - Volkswagen ID.4.
В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:
- Tesla Model Y – у м.Києві та області.
- Tesla Model 3 - на Львівщині.
- Nissan Leaf – на Дніпропетровщині та Одещині.