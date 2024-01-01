Ринок електромобілів в Україні вперше обвалився на третину: відомі причини

У вересні сумарний обсяг продажів електромобілів в Україні склав 6,5 тис., що на 31,1% менше, ніж у попередньому місяці, проте на 6,3% більше, ніж було торік у вересні 2023. Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Також цікаво скільки нових авто купили у вересні



Динаміка ринку електромобілів, вересень-2023 — вересень-2024

Основу ринку електроавто складають імпортовані електромобілі з пробігом, частка таких 48,9%, або 3179 шт.

Другий за обсягами підсегмент — внутрішні перепродажі легковиків групи BEV, частка 38,2%, кількість — 2484 шт.

Нові електроавто займають лише 12,9% у своїй групі, а у кількісному вимірі це 838 штук.

Як змінилися показники за сегментами?

Внутрішні перепродажі: −9% M-M, +36% Y-Y

Імпорт вживаних: −42% M-M, −10% Y-Y

Імпорт нових: −31% M-M, +9% Y-Y

Де М-М — місяць у порівнянні з попереднім місяцем, Y-Y — у порівнянні з аналогічним місяцем попереднього року).

В серпні обговорювалася ймовірність запровадження 15% податку на першу реєстрацію легковиків, що стало причиною суттєвого пожвавлення попиту й виходу на рекордні показники продажів. Тому порівняння з вереснем минулого року більш показове: ріст ринку продовжується, хоча і не настільки суттєвий.

У наступних періодах є підстави прогнозувати зростання обсягів торгів, або, щонайменше, збереження поточних темпів.