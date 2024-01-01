Рынок электромобилей в Украине впервые обвалился на треть: известны причины

В сентябре суммарный объем продаж электромобилей в Украине составил 6,5 тыс., что на 31,1% меньше, чем в предыдущем месяце, однако на 6,3% больше, чем было в прошлом году в сентябре 2023. Об этом сообщил Институт исследований авторынка.

Также интересно сколько новых авто купили в сентябре



Динамика рынка электромобилей, сентябрь-2023 - сентябрь-2024

Основу рынка электроавто составляют импортированные электромобили с пробегом, доля таких 48,9%, или 3179 шт.

Второй по объемам подсегмент - внутренние перепродажи легковушек группы BEV, доля 38,2%, количество - 2484 шт.

Новые электроавто занимают лишь 12,9% в своей группе, а в количественном измерении это 838 штук.

Как изменились показатели по сегментам?

Внутренние перепродажи: -9% M-M, +36% Y-Y

Импорт подержанных: -42% M-M, -10% Y-Y

Импорт новых: -31% M-M, +9% Y-Y

Где М-М - месяц по сравнению с предыдущим месяцем, Y-Y - по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года).

В августе обсуждалась вероятность введения 15% налога на первую регистрацию легковушек, что стало причиной существенного оживления спроса и выхода на рекордные показатели продаж. Поэтому сравнение с сентябрем прошлого года более показательно: рост рынка продолжается, хотя и не столь существенный.

В последующих периодах есть основания прогнозировать рост объемов торгов, или, как минимум, сохранение текущих темпов.