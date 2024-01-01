Почти шесть тысяч новых авто купили украинцы в сентябре

В сентябре украинцы приобрели 5,7 тыс. новых легковых авто, сообщает Укравтопром. По сравнению с августом текущего года рынок значительно остыл (-30%).

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Ожидаемое следствие аномально высокого августовского спроса, произошедшего на фоне слухов о повышении налогов на первую регистрацию легковушек. Впрочем относительно сентября 2023 г. спрос на новые авто почти не изменился (+0,1%).

Первенство на рынке продолжает удерживать Toyota. За месяц было зарегистрировано 840 новых авто этой марки. В годовом измерении сентябрьский спрос на новые Тойоты уменьшился на 13%. Второй результат у Renault – 541 авто, что на 21% больше, чем в прошлом году. На третьем месте Skoda – 443 ед. (-5%). Замыкают лидерскую пятерку BMW – 433 ед. (-12%) и Volkswagen – 336 ед. (-48%).

Титул бестселлера сентября снова достался автомобилю Renault Duster – 504 регистрации.

Всего с января по сентябрь 2024 г. украинцы приобрели 53 тыс. новых легковых авто, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года.