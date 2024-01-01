Майже шість тисяч нових авто купили українці у вересні

У вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто, повідомляє Укравтопром. У порівнянні з серпнем поточного року ринок значно охолонув (-30%).

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Очікуваний наслідок аномально високого серпневого попиту, що відбувся на тлі чуток про підвищення податків на першу реєстрацію легковиків. Втім відносно вересня 2023 р. попит на нові авто майже не змінився (+0,1%).

Першість на ринку продовжує утримувати Toyota. За місяць було зареєстровано 840 нових авто цієї марки. У річному вимірі вересневий попит на нові Тойоти зменшився на 13%. Другий результат у Renault – 541 авто, що на 21% більше, ніж торік. На третьому місці Skoda – 443 од. (-5%). Замикають лідерську п’ятірку BMW – 433 од. (-12%) та Volkswagen – 336 од. (-48%).

Титул бестселера вересня знову дістався автомобілю Renault Duster – 504 реєстрації.

Всього з січня по вересень 2024 р. українці придбали 53 тис. нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.