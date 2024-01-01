Витрати українців на купівлю нових авто зросли на 45%

За даними Укравтопром, у серпні на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15 млрд грн.

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Це на 45% більше, ніж торік та на 28% більше у порівнянні з попереднім місяцем. Близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок.

Найбільше грошей було сплачено за автомобілі марки BMW – понад 2,149 млрд грн. Другий результат у Toyota, дилери якої заробили 2,142 млрд грн. На третьому місці Mercedes-Benz – 1,2 млрд грн. Volkswagen зібрав понад 948 млн грн. – четверте місце. Замикає п’ятірку лідерів цього рейтингу Audi, в кишені якої 752 млн грн.

У ТОП-10 марок нових авто, на які не скупились українці у серпні, також потрапили: Skoda, Land Rover, Renault, Lexus, Nissan.

Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 82,4 млрд грн., що на 23% більше, ніж за аналогічний період 2023р.