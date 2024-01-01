Расходы украинцев на покупку новых авто выросли на 45%

По данным Укравтопром, в августе на покупку новых легковых авто украинцы потратили почти 15 млрд грн.

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Это на 45% больше, чем в прошлом году и на 28% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Около половины этой суммы было потрачено на авто всего пяти марок.

Больше всего денег было уплачено за автомобили марки BMW – более 2,149 млрд грн. Второй результат у Toyota, дилеры которой заработали 2,142 млрд грн. На третьем месте Mercedes-Benz – 1,2 млрд грн. Volkswagen собрал более 948 млн грн. – четвертое место. Замыкает пятерку лидеров этого рейтинга Audi, в кармане которой 752 млн грн.

В ТОП-10 марок новых авто, на которые не скупились украинцы в августе, также попали: Skoda, Land Rover, Renault, Lexus, Nissan.

Всего с начала года в Украине было реализовано новых легковушек на сумму 82,4 млрд грн., что на 23% больше, чем за аналогичный период 2023г.