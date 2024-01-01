Где в Украине покупали больше всего электромобилей: статистика

Как сообщает Укравтопром, в сентябре украинский автопарк пополнили почти 4,3 тыс. авто на электротяге (BEV).

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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

Львовская область – 605 ед. (91% подержанные);

город Киев – 584 ед. (61% бывшие в употреблении);

Киевская обл. – 333 ед. (65% бывшие в употреблении);

Днепропетровская обл. – 303 ед. (70% бывшие в употреблении);

Одесская обл. – 241 ед. (80% бывшие в употреблении).

В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках столицы и Киевской обл. был Zeekr 001. Бестселлером Львовщины стал Byd Song Plus. На Днепропетровщине - Honda M-NV. В Одесской обл. - Volkswagen ID.4.

В сегменте ввезенных из-за рубежа подержанных авто: