Где в Украине покупали больше всего электромобилей: статистика

ФОТО: УкрАвтопром|
Зикр 001
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Как сообщает Укравтопром, в сентябре украинский автопарк пополнили почти 4,3 тыс. авто на электротяге (BEV).
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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область – 605 ед. (91% подержанные);
- город Киев – 584 ед. (61% бывшие в употреблении);
- Киевская обл. – 333 ед. (65% бывшие в употреблении);
- Днепропетровская обл. – 303 ед. (70% бывшие в употреблении);
- Одесская обл. – 241 ед. (80% бывшие в употреблении).
В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках столицы и Киевской обл. был Zeekr 001. Бестселлером Львовщины стал Byd Song Plus. На Днепропетровщине - Honda M-NV. В Одесской обл. - Volkswagen ID.4.
В сегменте ввезенных из-за рубежа подержанных авто:
- Tesla Model Y – в Киеве и области.
- Tesla Model 3 - на Львовщине.
- Nissan Leaf – в Днепропетровской и Одесской областях.