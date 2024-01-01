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Где в Украине покупали больше всего электромобилей: статистика

Названы регионы-лидеры по регистрациям электромобилей и их бестселлеры.
Где покупали больше всего электромобилей - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Зикр 001

Евгений Гудущан
logo15 октября, 11:30
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Как сообщает Укравтопром, в сентябре украинский автопарк пополнили почти 4,3 тыс. авто на электротяге (BEV).

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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

  • Львовская область – 605 ед. (91% подержанные);
  • город Киев – 584 ед. (61% бывшие в употреблении);
  • Киевская обл. – 333 ед. (65% бывшие в употреблении);
  • Днепропетровская обл. – 303 ед. (70% бывшие в употреблении);
  • Одесская обл. – 241 ед. (80% бывшие в употреблении).

В части новых авто самым популярным электромобилем на рынках столицы и Киевской обл. был Zeekr 001. Бестселлером Львовщины стал Byd Song Plus. На Днепропетровщине - Honda M-NV. В Одесской обл. - Volkswagen ID.4.

В сегменте ввезенных из-за рубежа подержанных авто:

  • Tesla Model Y – в Киеве и области.
  • Tesla Model 3 - на Львовщине.
  • Nissan Leaf – в Днепропетровской и Одесской областях.
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