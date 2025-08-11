Електромобілі вже коштують не набагато більше, ніж традиційні автомобілі

За підрахунками експертів, середня різниця у ціні між 20 найпопулярнішими моделями автомобілів наразі становить менш як 3000 євро – з урахуванням знижок та інших цінових стимулів. Спеціалізований ресурс erkehrsrundschau.de з посиланням на аналітиків зазначає, що торік ця різниця була у понад два рази більшою.

Для прикладу взято ринок Німеччини. Розрахунок базується на середніх цінах найпопулярніших моделей. У той час як знижки на електромобілі зростають, для двигунів внутрішнього згоряння спостерігається протилежне – вищі прейскурантні ціни та зменшені знижки. Середні знижки для обох типів приводів зараз становлять близько 17 відсотків. У січні 2025 року електромобілі все ще були на три відсоткові пункти гіршими.

Читайте також Тисячі новеньких авто гниють у Німеччині: їх ніхто не купує

Основним поштовхом для збільшення кількості нових реєстрацій електромобілів в останні місяці стало зменшення цінового розриву. За підрахунками аналітиків Федерального управління автомобільного транспорту (KBA), німецькі виробники виграють від буму реєстрацій. З січня по липень 2025 року VW явно лідирує з понад 61 600 новими реєстраціями – частка ринку майже 21 відсоток.

Якщо врахувати дочірні бренди VW, такі як Skoda, Audi, Seat та Porsche, то компанія з Вольфсбурга досягає сукупної частки ринку майже 46 відсотків – загалом майже 136 000 електромобілів.

Читайте також Кожен четвертий проданий у 2025 році автомобіль буде електричним

Аналіз показав, що BMW захистила друге місце, а ось Tesla опустилася. З понад 28 000 нових реєстрацій BMW є єдиним брендом, який найближче до панівної групи VW, а разом з Mini має 35 500 автомобілів, що відповідає частці ринку в 12 відсотків. Далі йдуть Mercedes-Benz (17 400), Hyundai (15 700) та Opel (10 000). Tesla, колись лідер ринку, зараз опустилася на дев'яте місце з рівно 10 000 нових реєстрацій. У липні вона навіть посідала 14-те місце, що чітко свідчить про зниження популярності.

Вражає те, що хоча VW та BMW показують кращі результати на ринку електромобілів, ніж на ринку загалом, Mercedes-Benz та Opel поки що відстають.

Читайте також Amazon зробив ставку на фургони eSprinter і eVito: замовлення стало рекордним