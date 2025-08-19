Сколько электромобилей зарегистрировано в Украине: официальные данные

Nissan Leaf
По состоянию на 15 августа 2025 года по данным ГСЦ МВД в Украине зарегистрировано 182 005 транспортных средств, приводимых в движение только электрическим двигателем. Еще 121 тысяча 392 транспортных средства – это гибриды, то есть сочетают электродвигатель с бензиновым или дизельным мотором.
Машины на электродвигателях покупают как в автосалонах, так и ввозят подержанные из-за рубежа. Но в любом случае для первой государственной регистрации электрокара владельцу необходимо обратиться в сервисный центр МВД.
Во время регистрации необходимо подать следующие документы:
- паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);
- справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
- таможенные документы;
- договор купли-продажи;
- сертификат соответствия завершенного КТС;
- экспертное исследование (ввезенное из-за границы подержанное авто);
- доверенность (в случае обращения через уполномоченного представителя).
При первой государственной регистрации транспортные средства с электрическим двигателем ввезенные из-за границы или новые приобретенные в автосалонах, освобождаются от уплаты обязательного пенсионного страхования.
Во время регистрации в сервисном центре МВД за электрокаром закрепляются “зеленые” номерные знаки и владельцу выдают свидетельство о регистрации транспортного средства.
Ориентировочная стоимость услуги: для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) - 1306 грн. Сюда входит: услуга - 350 грн, бланк свидетельства - 606 грн, номерной знак - 350 грн. Дополнительно оплачивается комиссия банка.