Укр
Ру

Сколько сэкономит государство от введения НДС на электромобили

Льготы по уплате НДС при ввозе электромобилей заканчиваются 1.01.2026 года. Сколько налогов может собирать государство, если депутаты не продолжат стимулирование рынка электроавто и украинцы будут растаможивать автомобили на электротяге на 20% дороже?
Налоги и льготы при ввозе авто: какие суммы не уплачены - Auto24

ФОТО: Фрипик|

Большинство ввозимых в Украину электромобилей - бывшие в употреблении

Сергей Матусяк
logo10 сентября, 09:30
logo0
logo0 мин

В Украине действует льготное налогообложение импорта легковых автомобилей на электрической тяге. В частности, ввозная пошлина при импорте не платится, а акциз минимальный – по 1 евро за каждый киловатт мощности электромобиля.

Также не уплачивается НДС – 20% от таможенной стоимости авто. Однако льгота на уплату этого налога заканчивается в конце 2025 года. Поэтому с начала 2026-го при ввозе электромобилей придется его платить. Конечно, если народные депутаты не продлят действие этого Закона.

Также интересно сколько электромобилей зарегистрировали в Украине за последние годы

Сейчас в Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов по продлению льготы по уплате НДС на электромобили. Однако ни один из них не рассматривается в комитетах и не готовится к внесению на рассмотрение парламента. Подробнее, Глава комитета налоговой и таможенной политики выступает против продления льгот на электромобили. Попробуем посчитать, или “заработает” государственный бюджет от введения НДС на импорт электромобилей и сколько именно.

В 2024 году импорт электромобилей в Украину составил 897 млн долларов. За 6 месяцев 2025 года в Украину было импортировано 42 700 электромобилей на 813,8 млн долларов, – рассказала эксперт по электромобильности Мирина Китина. – Из этого количества новыми были 9,6 тыс. авто, а 33,1 тысячи – бывшие в употреблении. Общая таможенная стоимость новых электромобилей составила $ 232,1 млн, подержанных электромобилей $ 581,7 млн. То есть средняя цена нового электромобиля составляла 24 тысячи долларов, а подержанного – 17,5 тысяч”.

Поскольку НДС составляет 20% от таможенной стоимости авто, то из этой суммы теоретически не поступило государству 179,4 млн долларов в 2024 году и $ 162,7 млн – за полгода 2025-го. Даже если спрогнозировать увеличение импорта “электричек” до конца 2025 года до показателя 100 000 новых и подержанных импортных авто в год, то сумма уплаченного НДС за 2025 год не превысит $350 млн.

Впрочем, если льготу по НДС отменят, в 2026 году аналогичную сумму собрать не удастся, ведь рынок электромобилей существенно упадет. Нынешний рост импорта электромобилей в Украине в основном связан с удовлетворением отложенного спроса из-за будущего их подорожания.

Ученые Западноукраинского национального университета в статье “Влияние государственных стимулов на рынок аккумуляторных электромобилей (BEV) в Европе и прогноз для Украины после 2026 года” (Романюта Е.Е., Матусяк С.К.) провели анализ и обнаружили, что импорт новых и подержанных электромобилей после повышения налогов существенно снизится. Речь идет о падении на 50-70% в 2026 году с последующим постепенным восстановлением до 2030 года. При этом доля импорта электромобилей (новые плюс впервые ввезенные) упадет с 25% в 2025 году до 8-12% – в 2026 году.

Импорт и прогноз электромобилей в Украине. Источник: ЗУНУ

Таким образом, в 2026 году ожидается импорт электромобилей в 30-50 тысяч единиц. Исходя из средней стоимости электромобиля в 19 тысяч долларов, сумма собранного НДС будет колебаться от 114 до 190 млн долларов.

Кстати будет ли продление льгот на электромобили в Украине

А теперь сравним эти доходы бюджета с экономией, которую предоставляет использование электромобилей в Украине за счет отказа от закупки нефтепродуктов. В своей публикации Авто24 посчитал, что имеющийся парк электромобилей в нашей стране ежегодно экономит на закупке горючего 285,5 миллиона долларов в год. Это примерно вдвое больше, чем государство соберет от введения НДС на электромобили.

Впрочем, от повышения налогов динамика прироста рынка электромобилей снизится, и вместо того, чтобы через год государство экономило уже $500 миллионов долларов на отказе от импортных нефтепродуктов, эта цифра может составить $300 миллионов. Таким образом, от введения НДС на импорт реальной выгоды бюджету не будет.

“Во избежание коллапса рынка и обеспечения устойчивого развития электромобильности в Украине необходима разработка взвешенной государственной стратегии, что может включать поэтапную отмену льгот, введение альтернативных механизмов поддержки, – считает эксперт по электромобильности Марина Китина. – Отмена льгот не даст значительного влияния на пополнение бюджета Украины, как думают некоторые депутаты ВР. Зато продолжение льгот даст возможность углубить и развить положительное влияние электромобилей на экономику Украины”.

#Новости #Aвтобизнес #Главные новости #Налоги #Фото #Электромобиль