Сколько сэкономит государство от введения НДС на электромобили

В Украине действует льготное налогообложение импорта легковых автомобилей на электрической тяге. В частности, ввозная пошлина при импорте не платится, а акциз минимальный – по 1 евро за каждый киловатт мощности электромобиля.

Также не уплачивается НДС – 20% от таможенной стоимости авто. Однако льгота на уплату этого налога заканчивается в конце 2025 года. Поэтому с начала 2026-го при ввозе электромобилей придется его платить. Конечно, если народные депутаты не продлят действие этого Закона.

Сейчас в Верховной Раде зарегистрировано несколько законопроектов по продлению льготы по уплате НДС на электромобили. Однако ни один из них не рассматривается в комитетах и не готовится к внесению на рассмотрение парламента. Подробнее, Глава комитета налоговой и таможенной политики выступает против продления льгот на электромобили. Попробуем посчитать, или “заработает” государственный бюджет от введения НДС на импорт электромобилей и сколько именно.

В 2024 году импорт электромобилей в Украину составил 897 млн долларов. За 6 месяцев 2025 года в Украину было импортировано 42 700 электромобилей на 813,8 млн долларов, – рассказала эксперт по электромобильности Мирина Китина. – Из этого количества новыми были 9,6 тыс. авто, а 33,1 тысячи – бывшие в употреблении. Общая таможенная стоимость новых электромобилей составила $ 232,1 млн, подержанных электромобилей $ 581,7 млн. То есть средняя цена нового электромобиля составляла 24 тысячи долларов, а подержанного – 17,5 тысяч”.

Поскольку НДС составляет 20% от таможенной стоимости авто, то из этой суммы теоретически не поступило государству 179,4 млн долларов в 2024 году и $ 162,7 млн – за полгода 2025-го. Даже если спрогнозировать увеличение импорта “электричек” до конца 2025 года до показателя 100 000 новых и подержанных импортных авто в год, то сумма уплаченного НДС за 2025 год не превысит $350 млн.

Впрочем, если льготу по НДС отменят, в 2026 году аналогичную сумму собрать не удастся, ведь рынок электромобилей существенно упадет. Нынешний рост импорта электромобилей в Украине в основном связан с удовлетворением отложенного спроса из-за будущего их подорожания.

Ученые Западноукраинского национального университета в статье “Влияние государственных стимулов на рынок аккумуляторных электромобилей (BEV) в Европе и прогноз для Украины после 2026 года” (Романюта Е.Е., Матусяк С.К.) провели анализ и обнаружили, что импорт новых и подержанных электромобилей после повышения налогов существенно снизится. Речь идет о падении на 50-70% в 2026 году с последующим постепенным восстановлением до 2030 года. При этом доля импорта электромобилей (новые плюс впервые ввезенные) упадет с 25% в 2025 году до 8-12% – в 2026 году.

Импорт и прогноз электромобилей в Украине. Источник: ЗУНУ

Таким образом, в 2026 году ожидается импорт электромобилей в 30-50 тысяч единиц. Исходя из средней стоимости электромобиля в 19 тысяч долларов, сумма собранного НДС будет колебаться от 114 до 190 млн долларов.

А теперь сравним эти доходы бюджета с экономией, которую предоставляет использование электромобилей в Украине за счет отказа от закупки нефтепродуктов. В своей публикации Авто24 посчитал, что имеющийся парк электромобилей в нашей стране ежегодно экономит на закупке горючего 285,5 миллиона долларов в год. Это примерно вдвое больше, чем государство соберет от введения НДС на электромобили.

Впрочем, от повышения налогов динамика прироста рынка электромобилей снизится, и вместо того, чтобы через год государство экономило уже $500 миллионов долларов на отказе от импортных нефтепродуктов, эта цифра может составить $300 миллионов. Таким образом, от введения НДС на импорт реальной выгоды бюджету не будет.

“Во избежание коллапса рынка и обеспечения устойчивого развития электромобильности в Украине необходима разработка взвешенной государственной стратегии, что может включать поэтапную отмену льгот, введение альтернативных механизмов поддержки, – считает эксперт по электромобильности Марина Китина. – Отмена льгот не даст значительного влияния на пополнение бюджета Украины, как думают некоторые депутаты ВР. Зато продолжение льгот даст возможность углубить и развить положительное влияние электромобилей на экономику Украины”.