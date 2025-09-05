Скільки електромобілів зареєстрували в Україні за останні роки

У 2024 році в сервісних центрах МВС зареєстрували майже на 40% більше електромобілів, ніж роком раніше. Це відбувається завдяки пільгам на ввезення та постанов на обік такої техніки.

В Україні спостерігається щорічна динаміка попиту на електромобілі через відсутність податків для них. Упродовж останніх років збільшується кількість зареєстрованих транспортних засобів із типом палива “Е-електро”.

У 2021 році в сервісних центрах МВС було зареєстровано 8 996 електромобілів. Уже наступного року цей показник зріс більш ніж в половину – на понад 54% – до 13 911. 2023 рік можна вважати проривом: кількість реєстрацій електрокарів сягнула 37 962 одиниць, що майже втричі більше, ніж у 2022 році.

У 2024 році темпи зростання стабілізувалися, але все одно залишилися високими – в сервісних центрах МВС зареєстрували 52 612 нових електрокарів, що на 38,6% більше, ніж у 2023-му.

Якщо аналізувати дані цього року, то за вісім місяців 2025 уже зареєстровано 47 307 електромобілів. Враховуючи дані минулих років, кількість електрокарів на українських дорогах буде зростати, якщо правила оподаткування лишиться незмінними.

Нагадуємо, що під час першої реєстрації транспортні засоби з електричним двигуном ввезені з-за кордону або придбані в автосалонах, звільняються від сплати обов’язкового пенсійного страхування.