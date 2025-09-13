На сколько может упасть рынок электромобилей в Украине: дискуссия специалистов

После четырехлетнего перерыва в Киеве 12-13 сентября года проходит выставка электромобильности Plug-in Ukraine 2025. В ее рамках состоялся форум “Электромобильная трансформация Украины”, который собрал народных депутатов, чиновников, ученых и зарубежных гостей. Они обсудили перспективы рынка электрических автомобилей и зарядной инфраструктуры для них.

Народный депутат, экс-спикер парламента Дмитрий Разумков рассказал, что он зарегистрировал законопроект, который предусматривает продление льгот на ввоз электромобилей в Украину. Его принятие позволит существенно сэкономить коты для украинцев как при покупке электромобилей, так и в дальнейшей их эксплуатации.

Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач сообщил, что правительство разрабатывает программу электрификации транспортной отрасли и представит ее в ближайшее время. В рамках программы вскоре будет открыт первый мощный зарядный хаб на пункте пропуска Украины – вблизи Рени Одесской области на границе с Молдовой и Румынией.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Норвегии и Исландии Алексей Гавриш рассказал о стимулах этих государств в развитии рынка электромобилей. Ведь в Норвегии сейчас рынок автомобилей на 90-97% состоит из электрических моделей.

Среди действенных стимулов, которые использовались в Норвегии, господин посол назвал льготы по налогообложению при ввозе авто, во время эксплуатации (разрешение на движение по полосам общественного транспорта, бесплатное пользование паромами и т.д.). Однако главное условие действенности этих мероприятий – прогнозируемость и неизменность законодательства в течение определенных лет. Это дает возможность инвесторам, бизнеса и населения прогнозировать свои расходы и доходы из-за использования электромобилей.

Главный редактор “Авто24” и аспирант ЗУНУ Сергей Матусяк рассказал о собственном научном исследовании, которое изучало влияние стимулов и льгот для электромобилей на примере стран Евросоюза и корреляцию этих данных на украинский авторынок. Согласно его докладу, ключевыми факторами роста рынка электромобилей в ЕС являются:

Финансовые стимулы: субсидии и налоговые льготы имеют наибольшее положительное влияние. Это бонусы за покупку, налоговые льготы при покупке и эксплуатации.

субсидии и налоговые льготы имеют наибольшее положительное влияние. Это бонусы за покупку, налоговые льготы при покупке и эксплуатации. Зарядная инфраструктура: чем больше зарядных станций, тем выше доля электромобилей на рынке.

чем больше зарядных станций, тем выше доля электромобилей на рынке. Уровень ВВП: высокий доход населения коррелирует с большим количеством электромобилей.

В ходе исследования изучался опыт Германии и Швеции: в них стимулы резко отменяли, это моментально приводило к падению рынка электромобилей.

Учитывая эти факторы, прогноз ученых для Украины в случае отмены льгот по НДС пессимистический. Они посчитали, что в 2026 году, в случае введения налога НДС 20%, произойдет значительный спад рынка - на 50-70%. В период с 2027 по 2030 год, без внедрения новых стимулов, рынок, вероятнее всего, ожидает стагнация или очень медленное восстановление.

Поэтому Украине необходимо разработать новую государственную стратегию поддержки электромобильности. В частности, рассмотреть альтернативные механизмы поддержки, например, поэтапная отмена льгот после насыщения рынка и продолжать фокусироваться на развитии зарядной инфраструктуры.

Модератор форума, представитель Украинской Ассоциации Участников Рынка Электромобилей Вадим Игнатов рассказал, что в Украине действует очень прогрессивный закон, стимулирующий производство электромобилей и комплектующих. Он позволяет ввозить без налогов запчасти и узлы, оборудования для производства электротранспорта.

Однако, к сожалению, закон не работает из-за отсутствия производителей этого транспорта. Причем срок действия этого законодательного акта вскоре завершится. Поэтому зарубежным производителям стоит уже сегодня начинать производство электромобилей и комплектующих в Украине.