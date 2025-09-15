Сколько стоит зарядить электромобиль в сентябре 2025 года

С 1 сентября 2025 года в ряде областей были повышены тарифы на распределение электроэнергии для потребителей как 1, так и 2 класса напряжения. Это теоретически могло бы повлечь повышение конечных тарифов и на ЭЗС, однако на практике этого не произошло. Большинство операторов сохранили старые расценки, сообщают аналитики Института исследований авторынка.

Только одна из сетей добавила гривну за быструю зарядку, зато еще один оператор уменьшил тарифы, на 1,50 грн за АС подключения, и на 1,91 грн за DC.

Кстати на сколько может упасть рынок электромобилей в Украине

Согласно информации из мобильных или веб приложений ведущих операторов сетевых ЭЗС в Украине, получаем следующие значения в гривнах за 1 "отгруженный" киловатт-час:

Сентябрь, 2025

В зависимости от локации могут встречаться меньшие или большие тарифы - это следует уточнять в соответствующих приложениях операторов ЭЗС. Также на некоторые станции распространяется тариф "за простой" - когда авто подключено, но зарядка не происходит (завершилась), однако этот момент мы не будем принимать во внимание.

По наблюдениям специалистов ИДА, высокие тарифы чаще на придорожных ЭЗС, особенно если они скоростные (80 ... 100 кВт и более). Меньшие тарифы преимущественно на ЭЗС, которые размещены на паркингах различных бизнесов - гостиниц, торговых центров, ресторанов и тому подобное.

Также интересно сколько сэкономит государство от внедрения НДС на импорт

Средняя цена киловатт-часа полученной через АС-порт в этом месяце составляет 15,27 грн (-0,25 грн), через DC-порт - 17,77 грн (-0,15 грн).

Электромобили и экономия

Отныне в каждый обзор тарифов на "топливо" для электромобилей мы будем добавлять слайд с визуальным сравнением расходов на 100 километров пробега для условного электромобиля который потребляет 20 кВт-ч/100 км. Это даже завышенное значение расходов, или же езда в режиме "все включено" - без экономии по динамике и использования дополнительного оборудования, в частности климатической системы.

Нижняя полоса - средняя цена 10 литров бензина А-95, чего теоретически должно было бы хватать на 100 км пробега (на практике - в городском режиме надо больше) для автомобиля с ДВС.

Расходы в деньгах на 100 км пробега

Диаграмма указывает на то, что самым выгодным вариантом остается домашняя розетка, особенно если есть двухзонный счетчик электроэнергии. Это медленно, в лучшем случае до 100...150 км за ночь при отдаче в 3 кВт), но и наименее затратно - примерно как за порцию кофе в киоске.

Заряжать машину на ЭЗС дороже, однако здесь платим за скорость (ориентировочно от 20 мин до 1 часа до "полного"), и возможность осуществления межобластных поездок, или локальных, для тех, кто не имеет возможности пользоваться домашней розеткой, но уже успел понять что преимущества электромобиля не только в его экономности. Описывать сравнение с расходами бензина нет смысла - все без комментариев видно на диаграмме.