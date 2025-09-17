Украинцы стали ввозить вдвое больше электромобилей

В августе в Украину было ввезено 9274 электромобиля, что более чем вдвое превышает показатель аналогичного месяца прошлого года, сообщает Укравтопром со ссылкой на Гостаможслужбу.

Согласно данным таможенной статистики, 1997 импортированных электромобилей были новыми, еще 7277 – подержанные.

Общая таможенная стоимость ввезенных в августе электромобилей составила почти 8,1 млрд грн, тогда как в августе 2024 года этот показатель был на уровне 3,8 млрд грн.

При этом объем предоставленных льгот по уплате таможенных платежей при импорте электромобилей составил более 1,6 млрд грн, что более чем вдвое превышает уровень прошлогоднего августа.