Китайський автогігант об’єднається з Magna

XPeng оголосив, що буде локалізувати європейське виробництво на заводі Magna в Граці, Австрія, використовуючи існуючі лінії. Про це пише Укравтопром.

Виробництво розпочнеться вже у ІІІ кварталі 2025 року з моделей G6 і G9, а потім будуть додані інші моделі. У Європі в І півріччі 2025 року було зареєстровано понад 8 тис. авто бренду, дві третини з яких — G6.

XPeng Inc. — китайська автомобілебудівна компанія, один з найбільших виробників “розумних” легких електромобілів (в тому числі безпілотних). Також XPeng займається обслуговуванням і прокатом своїх автомобілів, надає послуги власної мережі зарядних станцій, розробляє безпілотні літальні апарати і системи автономного водіння (в тому числі власне програмне забезпечення, голосові помічники, датчики і лідари).

Magna International — канадська компанія, один з найбільших світових виробників автокомплектуючих і одна з найбільших компаній Канади.