Партнери заклали підприємство під назвою LG Magna e-Powertrain. СП буде зосереджено на виробництві електричних силових агрегатів, інверторів, зарядних пристроїв та систем електронного приводу.

Наразі про новостворене підприємство відомо небагато, але повідомляється, що керуватиме компанією представник LG, тоді як менеджер Magna відповідатиме за операційні процеси.

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Компанію очолюватиме генеральний директор Чхон Вон-Сук, який більш як двадцять років працює у LG, а ветеран Magna Хав’єр Перес контролюватиме повсякденну діяльність.

Що спільного між цим підприємством та Apple Car? Як відомо, Apple розробляє власний самохідний електромобіль, але компанії важко знайти партнера для його виробництва. Спочатку техногігант звернувся до традиційних автовиробників, але після невдалих перемовин з Hyundai та низкою інших компаній, Apple почала розглядати й інші варіанти. Включаючи можливу співпрацю з давнім партнером Foxconn, а також угоду з новим спільним підприємством, сформованим LG і Magna.

На початку цього року угода про виробництво між Apple та новим спільним підприємством була лише питанням часу, і джерела, знайомі з цією справою, вказували, що LG та Magna планують до кінця року укласти офіційну угоду.

Очікується, що Apple Car побачить денне світло не раніше 2025 року. Враховуючи, що спершу має дебютувати концепт, до реального виходу “яблучних” машин на дороги доведеться почекати ще кілька років, після 25-го.

Фото: уявлення незалежного художника про автомобіль Apple / Ashish Gogte